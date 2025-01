Le président de l'AN reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a reçu le 9 janvier à Hanoï l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei.

Trân Thanh Mân a adressé ses sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple chinois pour les lourdes pertes causées par le récent puissant séisme au Tibet.

Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance aux relations de voisinage, d’amitié traditionnelles et de coopération globale avec la Chine, les considérant comme une priorité absolue dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures du Vietnam. 2025 est une année importante dans les relations entre les deux pays, marquant le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (18 janvier 1950 - 18 janvier 2025), a-t-il souligné.

L'ambassadeur He Wei a exprimé sa gratitude pour les importantes contributions du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, à la promotion des relations entre les deux pays ainsi qu'à la coopération entre les deux organes législatifs. Il a affirmé qu'en tant qu'ambassadeur de Chine au Vietnam, il ferait de son mieux pour porter les relations bilatérales vers de nouveaux sommets.

Trân Thanh Mân a estimé que les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste chinois avaient connu des avancées importantes ces derniers temps. Les relations politiques et diplomatiques sont renforcées. Les relations économiques, commerciales, d’investissement, culturelles, scientifiques et technologiques ainsi que les échanges entre les deux peuples bénéficiaient d’une attention particulière. En 2024, le commerce bilatéral sur 11 mois a atteint 185,4 milliards de dollars, en hausse de 18,9% et pourrait atteindre plus de 200 milliards de dollars cette année.

Les deux parties se soutiennent toujours mutuellement dans les forums parlementaires régionaux et internationaux, en particulier l'Union interparlementaire (UIP), l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA)...

Le diplomate chinois a souhaité que dans les temps à venir, les organes législatifs des deux pays continuent à jouer un rôle important dans le renforcement des fondements sociaux, à superviser la mise en œuvre des accords de coopération importants signés par les deux parties.

Trân Thanh Mân a suggéré que les deux parties organisent efficacement des activités pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a respectueusement invité le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, à effectuer une visite officielle au Vietnam et à co-présider la première réunion du Comité de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine.

Le dirigeant vietnamien s’est déclaré convaincu que durant son mandat au Vietnam, He Wei continue à promouvoir les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays et la coopération dans les domaines de l'investissement, de l'économie, de la culture, du commerce et du tourisme, en particulier en renforçant la coopération dans la science et la technologie, le numérique, l'éducation et la formation, la santé... créant une dynamique pour le développement des relations Vietnam - Chine dans les temps à venir.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a souhaité que l’ambassadeur chinois prête attention à l'approfondissement et à la consolidation des relations entre les deux organes législatifs, favorisant les échanges entre le Groupe des parlementaires d'amitié, le Groupe des femmes parlementaires et le Groupe des jeunes parlementaires des deux pays.

