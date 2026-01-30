Le gouvernement accélère les préparatifs de la première Foire du Printemps 2026

Le Bureau du gouvernement a publié, le 28 janvier, l'Annonce N°49/TB-VPCP portant sur les conclusions de la Permanence du gouvernement à l’issue de la réunion consacrée à l’organisation de la première Foire du Printemps 2026.

Photo : VNA/CVN

Après avoir écouté le rapport du ministère de l’Industrie et du Commerce sur les préparatifs de l’événement, les avis des participants ainsi que les interventions des vice-Premiers ministres, la Permanence du gouvernement a salué les efforts déployés par le ministère de l’Industrie et du Commerce, les ministères, les organismes concernés, les localités et Vingroup dans l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’organisation de cette foire qui se déroulera du 2 au 13 février 2026.

Selon cette annonce, le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de centraliser, dès le 29 janvier, l’ensemble des besoins en soutien financier des ministères et secteurs concernés. Le ministère des Finances devra examiner ces propositions et émettre des orientations précises dès le 30 janvier. La Permanence du gouvernement rappelle que toute allocation de fonds doit strictement respecter la Loi sur le budget de l’État, en privilégiant l’économie et en proscrivant tout gaspillage ou pratiques malsaines.

Au-delà de l’appui financier du ressort central, le gouvernement encourage vivement les localités à mobiliser leurs propres ressources pour contribuer au rayonnement de cette foire, pilier de la promotion commerciale en ce début d’année.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, chef du Comité de pilotage des Foires nationales, a été chargé de diriger et de superviser l’organisation de la première Foire du Printemps 2026, afin d’en assurer le succès.

Cette première Foire du Printemps 2026 promet d’être un événement commercial et de services d’envergure, stimulant la demande des consommateurs et projetant l’image d’un Vietnam dynamique et ouvert sur le monde en ce début d’année.

Prévue au Centre des Expositions du Vietnam, dans la commune de Dông Anh, la foire sera divisée en 10 zones d’exposition d’environ 10.000 m² chacune. Les organisateurs prévoient d’accueillir près de 3.000 stands standards couvrant une large gamme de secteurs.

VNA/CVN