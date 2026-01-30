Produits agricoles et spécialités des coopératives prêtes pour la Foire du Printemps

À ce jour, des centaines de produits agricoles et de spécialités certifiés OCOP de 3 à 5 étoiles, issus de coopératives de nombreuses localités du pays, sont prêts à être largement présentés à la Foire du Printemps 2026.

>> Foire du Printemps 2026 : un rendez-vous commercial pour stimuler la consommation

>> Foire du Printemps 2026 : Lào Cai valorisera ses produits et son potentiel

>> La Foire du Printemps accueillera un forum dédié à un commerce électronique sûr et vert

Photo : CTV/CVN

Parmi les pionniers ayant réussi à bâtir une marque locale figure Doàn Ngoc Bao (province de Hà Tinh, Centre), créateur de la marque d’oranges de Bao Phuong, certifiée OCOP 3 étoiles et produite selon des méthodes biologiques dans sa région natale. Il indique que lui-même et les producteurs de la zone ont sélectionné la meilleure récolte d’oranges, prête à être proposée lors de la Foire du Printemps 2026 à Hanoï.

Doàn Ngoc Bao (35 ans), chef du groupement coopératif de production et de commercialisation des oranges de Huong Tho, précise que celui-ci exploite près de 20 ha d’orangers de Bao Phuong, dont 6 ha lui appartiennent. Grâce au modèle de production biologique mis en œuvre, l’année 2025 a généré un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dôngs, pour un bénéfice dépassant 2 milliards de dôngs.

Qualité OCOP et production biologique

La région où il réside bénéficie de conditions climatiques et pédologiques favorables à l’arboriculture fruitière, en particulier à la culture de l’orange de la commune de Doài, province de Nghê An (Centre), fruit emblématique de la région. Actuellement certifiée OCOP 3 étoiles, la zone de production des oranges de Bao Phuong ne cesse de s’étendre : la production est estimée à environ 60 tonnes en 2026 et 80 tonnes en 2027, pour des recettes annuelles de 2,5 à 3,5 milliards de dôngs.

Pour la Foire du Printemps 2026, M. Bao a réservé plus de 4 tonnes d’oranges de Bao Phuong destinées à la vente, à l’exposition et à la promotion du produit.

Photos : CTV/CVN

Lors de la dernière Foire d’Automne, nous avons vendu 3 tonnes d’oranges. Dans les prochains jours, nous en apporterons plus de 4 tonnes à la Foire du Printemps. Au-delà de la vente, c’est une occasion pour les membres de la coopérative de promouvoir la marque et de rechercher des distributeurs afin de développer la notoriété des oranges de Bao Phuong à Hanoï et dans les provinces voisines, a-t-il souligné.

Grâce aux efforts constants de ce jeune entrepreneur, les oranges de Bao Phuong sont désormais bien connues dans de nombreuses grandes villes et provinces telles que Hanoï, Nghê An, Hai Phong, Quang Ninh ou Phu Tho.

De même, la Coopérative de Thang Thuy (Hai Phong) est actuellement très active dans la préparation des commandes de thé aux fleurs de chrysanthème pour le Têt du Cheval. Exploitant plus de 25 ha, la coopérative met chaque année sur le marché des centaines de produits de thé et de fruits et légumes biologiques. Son thé de fleurs de chrysanthème séchées à froid a été reconnu produit OCOP 4 étoiles par le Comité populaire de Hai Phong.

Selon Nguyên Quôc Thành, responsable des ventes pour le Nord de la coopérative, le processus de production respecte strictement le principe des ''trois sans'' : sans engrais chimiques, sans pesticides et sans conservateurs alimentaires. Les produits sont aujourd’hui distribués dans tout le pays via les circuits traditionnels et les plateformes de commerce électronique.

Afin de promouvoir ses produits et d’élargir ses marchés, la coopérative participe activement aux expositions et foires commerciales à Hai Phong, Hanoï et dans les provinces voisines. Pour répondre à la forte demande de fin d’année, la préparation des volumes de thé a été anticipée plusieurs mois à l’avance. Lors de la Foire d’Automne, la coopérative de Thang Thuy a vendu plus de 500 boîtes de thé de chrysanthème et de produits connexes, et participera prochainement avec un stand à la Foire du Printemps 2026.

Nous espérons que cette foire permettra à un plus grand nombre de consommateurs de connaître et d’utiliser nos thés propres. Nous remercions les ministères et les secteurs concernés pour le soutien apporté aux coopératives, leur permettant d’élargir leurs marchés et de se connecter aux consommateurs de différentes régions, a informé M. Thành.

Promotion commerciale à l’échelle nationale

D’après le Département de la promotion du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce), la Foire du Printemps 2026 se tiendra du 2 au 8 février 2026 au Centre national des expositions du Vietnam (VEC) dans le district de Dông Anh à Hanoï. Il s’agit de la première foire printanière organisée conformément aux orientations du vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, chef du Comité directeur des foires nationales, dans l’objectif de construire progressivement un modèle de foires nationales en chaîne couvrant ''les quatre saisons''.

Photos : CTV/CVN

Dans ce cadre, le ministère de l’Industrie et du Commerce coopérera avec les Comités populaires de plusieurs provinces et villes, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les associations professionnelles ainsi que le groupe Vingroup/VEFAC pour organiser la Foire des fleurs du printemps dans l’espace intitulé ''Couleurs du Printemps vietnamien'', aménagé en plein air dans la cour Est du VEC.

En recréant l’atmosphère traditionnelle du printemps, la Foire du Printemps répondra non seulement aux besoins d’achat des citoyens, mais offrira également des opportunités de promotion et de consommation aux artisans, ménages producteurs, coopératives et villages de métiers du pays. Elle constituera aussi une vitrine pour les produits emblématiques des localités, contribuant à renforcer les liens entre l’offre et la demande et à stimuler la consommation intérieure.

À l’heure actuelle, le Département de la promotion du commerce reçoit les dossiers d’inscription des entreprises et organismes de promotion commerciale. Les travaux de sélection des secteurs, d’aménagement des stands et d’organisation des espaces se déroulent conformément au calendrier, garantissant cohérence et efficacité.

Par son envergure et son nouveau mode d’organisation, la Foire des fleurs du printemps 2026 est appelée à devenir un temps fort des activités de promotion commerciale du Têt, contribuant à la fois à dynamiser la consommation intérieure et à créer un espace culturel et commercial au service des habitants de la capitale et des visiteurs durant le Têt du Cheval 2026.

Nguyên Thành/CVN