Un levier pour le tourisme du Nord-Ouest

Photo : VNA - Phuong Nga/CVN

Placée sous le thème “Gloire de Diên Biên Phu - Expériences infinies”, l’Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024 promet d’être un événement socioculturel et économique à l’échelle nationale et d’envergure internationale. Elle coïncide avec la célébration du 70e anniversaire de la victoire historique de la bataille de Diên Biên Phu (7 mai 1954). Proposant une multitude d’activités, cette manifestation importante devrait contribuer à la prospérité socio-économique et à l’essor du tourisme de Diên Biên.

D’après le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, 169 activités et événements se déroulent tout au long de l’année. Parmi lesquels, 13 sont organisés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, 28 par la province de Diên Biên, et 128 par 33 autres provinces et villes du pays.

Le point d’orgue de cette Année du tourisme national sera un spectacle artistique spécial et un feu d’artifice spectaculaire, qui se tiendront le soir du 6 mai sur la place “7 Mai”, au cœur de la ville de Diên Biên Phu.

Un autre événement non moins important est la fête des fleurs de bauhinie 2024. Ses activités incluent un concours photo sous le thème “L’éclat des fleurs de bauhinie”, un défilé de costumes traditionnels des ethnies, le festival de la danse xoè des Thai et de la flûte de Pan khèn des H’mông, ainsi qu’une exposition mettant en avant le folklore local. S’y ajoutent des échanges et compétitions sportives, des présentations de produits culturels et touristiques, ainsi qu’un espace dédié à la culture de la haute région.

Parmi les autres activités phares, on note aussi la cérémonie commémorative des 70 ans de la victoire de Diên Biên Phu, prévue le matin du 7 mai au stade provincial ; les foires touristique et commerciale du Nord-Ouest - Diên Biên ; le festival national de la gastronomie, qui se tiendra en août sur la place “7 Mai” ; et la cérémonie de clôture de l’Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024, qui devrait avoir lieu en décembre dans la ville de Diên Biên Phu.

Afin d’accompagner les principaux événements, de mi-mars à mi-mai, les agences de voyages proposent déjà de nombreux circuits pour explorer Diên Biên et ses environs. La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé le doublement des fréquences de vol vers cette province, avec deux rotations quotidiennes entre Hanoï et Diên Biên.

De plus, des circuits touristiques spécialement conçus permettent de découvrir les fleurs de bauhinie au début de l’année et de visiter des sites historiques importants. Parmi eux, un circuit de trois jours et deux nuits propose un vol direct depuis Hô Chi Minh-Ville, une immersion dans la culture et l’art des ethnies locales, ainsi que la visite des lieux emblématiques de la région montagneuse du Nord-Ouest, dont le district de Muong Nhé, à la frontière entre le Vietnam, la Chine et le Laos.

Photo : VNA - Phuong Nga/CVN

Un autre circuit de trois jours et deux nuits, au départ de Hanoï, invite les visiteurs à découvrir Thung Khe, la vallée de Mai Châu et le village de Lóng Luông, avec un arrêt photo au col de Pha Din et la visite du poste de commandement de la campagne de Diên Biên Phu et des abris des généraux Vo Nguyên Giap et Hoàng Van Thái.

Pour ceux désireux de prolonger leur aventure, un circuit de cinq jours et quatre nuits combine la visite de Diên Biên, Sa Pa, le mont Fansipan, Lai Châu, Son La, Môc Châu et Mai Châu, offrant ainsi une expérience complète de la région.

En tant que province frontalière au Nord-Ouest, Diên Biên regorge de ressources culturelles et touristiques, avec 19 groupes ethniques et de nombreux patrimoines culturels et naturels. Par conséquent, l’Année nationale du tourisme 2024 organisée ici est considérée comme un événement d’envergure, ayant des implications culturelles, économiques et sociales importantes.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Vu A Bang, a déclaré que l’Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024 serait un “catalyseur” important pour l’essor socio-économique local, contribuant ainsi au développement touristique du Vietnam.

Photo : VNA - Phuong Nga/CVN

Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme, a ajouté : “Avec la participation des autorités et des entreprises de différentes régions du pays, en particulier de Hanoï, de Hô Chi Minh-Ville et de la région du delta du Mékong, nous nous attendons à une augmentation du nombre de touristes du Sud vers le Nord. Grâce aux liaisons aériennes, Diên Biên est devenue la porte d’entrée du Nord-Ouest. Ce potentiel sera exploité pour mettre en valeur les produits touristiques exceptionnels de la région et de Diên Biên en particulier”.

Actuellement, en plus des ressources touristiques culturelles liées aux sites historiques de la région, la province de Diên Biên met en valeur le tourisme du Nord-Ouest avec de nombreux nouveaux produits exploitant les atouts des ressources naturelles. De nombreux produits touristiques axés sur la détente, l’écotourisme, les expériences et les soins de santé ont été développés.

Photo : VNA - Phuong Nga/CVN

Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a informé que ces dernières années, Diên Biên avait collaboré avec de nombreuses agences de voyages pour développer de nouveaux produits touristiques interconnectés reliant Hanoï, Son La et Diên Biên.

Pour anticiper l’arrivée massive de visiteurs lors de l’Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024, Phùng Quang Thang, vice-président de l’Association des agences de voyages du Vietnam, a estimé que la province de Diên Biên devrait rapidement établir des partenariats avec les agences de voyages afin de concevoir une stratégie de promotion efficace de ses produits touristiques locaux.

Nguyên Van Tài, président du Club de voyage UNESCO et directeur de la société VietSense Travel, a proposé quant à lui que Diên Biên renforce sa coopération avec les provinces voisines de la région Nord-Ouest et développe des produits touristiques multi-provinciaux au départ de la capitale Hanoï.

Photo : VNA - Phuong Nga/CVN

Selon Trinh Thi Thuy, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024 servira de “levier” non seulement pour promouvoir le tourisme de Diên Biên, mais également pour accroître l’attrait du tourisme vietnamien à l’échelle internationale. Par conséquent, la province de Diên Biên doit rapidement surmonter les défis et les lacunes en termes d’infrastructures, d’hébergement et de main-d’œuvre. Il s’agit également d’encourager la participation de la communauté des groupes ethniques à l’accueil des touristes et de promouvoir un comportement civique pour attirer davantage de voyageurs nationaux et internationaux à Diên Biên et au Vietnam en général.

La province de Diên Biên vise 1,3 million de visiteurs en 2024, avec des recettes touristiques estimées à 2.200 milliards de dôngs, contribuant ainsi au développement durable du tourisme et à la croissance économique de la région.

Phuong Nga/CVN