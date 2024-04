Commerce extérieur : des signes d'embellie mais les défis demeurent

>> Le Vietnam affiche un excédent commercial de 8,08 milliards d'USD au 1er trimestre

>> Plusieurs entreprises allemandes souhaitent élargir la coopération avec Binh Duong

>> Efforts de maintenir la croissance des exportations vers la Chine

Photo : VNA/CVN

Bon nombre des principaux marchés d'exportation du Vietnam se sont redressés, surmontant la période de récession, ce qui est considéré comme un signe positif pour les activités d'import-export à l'avenir.

Le directeur adjoint du Département d'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, Trân Thanh Hai, a déclaré qu'au premier trimestre, le commerce extérieur était estimé à 178,04 milliards d'USD, soit une augmentation de 15,5% en glissement annuel. Les exportations devraient atteindre 93,06 milliards d'USD, soit une croissance de 17% par rapport à la même période de l'année dernière (même période de 2023 : en baisse de 11,6%).

Les importations sont estimées à 84,98 milliards d'USD, en hausse de 13,9% par rapport à la même période de l'année dernière (même période en 2023 en baisse de 15,4%).

Également au premier trimestre, 16 groupes d'articles affichent un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d'un milliard de dollars, représentant 82,1% du chiffre d'affaires total à l'exportation (dont 4 avec plus de 5 milliards d'USD, soit 52,7%), soit deux groupes de plus qu'à la même période de l'année dernière (au premier trimestre 2023, il y avait 14 groupes avec un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d'un milliard d'USD).

Au premier trimestre 2024, la croissance de la valeur d'exportations du secteur des entreprises domestiques a atteint 26,2%, soit près du double du taux de croissance du secteur des entreprises à investissement étranger (en hausse de 13,9%), ce qui témoigne des efforts du secteur économique national pour maintenir et développer les marchés d’exportation.

Le montant des importations de marchandises au premier trimestre 2024 est estimé à 84,98 milliards d'USD, soit une augmentation de 13,9% par rapport à la même période en 2023. En même temps, 17 produits importés d'une valeur supérieure à un milliard de dollars, soit 76,1% du chiffre d'affaires total des importations. Sur ce total, deux groupes de produits importés coûtent plus de 5 milliards d'USD, soit 40,3%. La balance commerciale en mars 2024 a continué d'afficher un excédent d'environ 2,93 milliards d'USD, portant l'excédent commercial total du trimestre à 8,08 milliards.

Selon le directeur du Départementdu plan de financement au ministère de l'Industrie et du Commerce, Bùi Huy Son, l'économie vietnamienne maintient toujours sa stabilité macroéconomique et sociale dans le contexte de fluctuations complexes de la géopolitique et de l'économie mondiale. Le gouvernement s'efforce également de mettre en œuvre de nombreuses mesures pour éliminer les difficultés et promouvoir la production et les affaires des entreprises. L'économie présente des signes de reprise, ce qui constitue le moteur de la croissance de la consommation intérieure. En outre, l’offre intérieure abondante de produits alimentaires contribue à contrôler l’inflation.

Bùi Huy Son a déclaré qu'en général, les activités d'import-export du Vietnam en 2024, notamment les exportations vers les marchés clés tels que l'Europe et l'Amérique, rencontrent à la fois des avantages et des défis. Plus précisément, les accords de libre-échange (ALE) existants avec les partenaires/marchés continuent d'avoir un impact positif, préservant les avantages du Vietnam en matière de commerce et d'investissement. De plus, la demande du marché mondial en général et des marchés européens et américains en particulier se redresse progressivement, car l'inflation a commencé à diminuer à partir de fin 2023 et devrait se rapprocher du niveau cible proposé par la Banque centrale pour 2024.

La poursuite de promouvoir des stratégies de diversification des sources d’approvisionnement, des chaînes d’approvisionnement et des investissements dans les pays industrialisés aidera le Vietnam à devenir un centre de production et d’exportation important dans la chaîne de valeur mondiale. Les pays d'Europe et d'Amérique promeuvent le développement de l'économie verte, de la transformation numérique et de l'économie circulaire, ouvrant de nombreuses nouvelles opportunités de coopération et fournissant beaucoup de crédit et de soutien technologique au Vietnam.

Répondre en temps opportun aux défis

Photo : VNA/CVN

Cependant, l’économie mondiale entre dans une nouvelle période comportant de nombreux risques, défis et difficultés. Le fait que les pays développés accordent davantage d'attention aux questions de développement durable, de lutte contre le changement climatique et de sécurité des consommateurs entraîne l'établissement de nouvelles normes et réglementations liées à la chaîne d'approvisionnement. Les exigences en termes de matières premières, de travail et d'environnement sont plus strictes pour les produits importés. De plus, le fait que les pays diversifient leurs sources d'approvisionnement, en se concentrant sur un certain nombre de partenaires proches du marché et de partenaires équivalents au Vietnam, augmente la concurrence sur les marchés d'exportation du Vietnam.

Afin de stimuler les exportations ces prochains mois, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a souligné : bien que les résultats du premier trimestre 2024 soient très positifs, il est toujours nécessaire de se concentrer sur une surveillance étroite de la situation pour réagir rapidement car il y a encore des difficultés et des défis cachés.

"Le ministère de l'Industrie et du Commerce se concentrera sur l'exploitation efficace des ALE, l'accélération des négociations et la signature de nouveaux ALE et de nouvelles connexions économiques pour diversifier les marchés, les chaînes d'approvisionnement et stimuler les exportations, développer les services logistiques, aider nos entreprises à se tourner fortement vers les exportations associées au développement de leur marque", a déclaré le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân.

Pour mener à bien les tâches du plan 2024, le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân a déclaré que dans les temps à venir, le secteur de l'industrie et du commerce surveillera de près l'évolution du marché et les changements des politiques des partenaires pour proposer des solutions appropriées, en développant une variété de marchés d'exportation, à la fois traditionnels et nouveaux.

Photo : VNA/CVN

En outre, le ministère continuera d'améliorer l'alerte précoce dans les cas de défense commerciale extérieur contre les produits d'exportation vietnamiens, de promouvoir la lutte contre la fraude à l’origine, en particulier de renforcer l'information et de diffuser des connaissances sur la défense commerciale pour les secteurs et les entreprises manufacturières.

VNA/CVN