Hausse des maladies transmissibles à l’approche de l’été

>> Hô Chi Minh-Ville fait face au risque épidémique malgré la pénurie de vaccins

>> Rougeole : l'OMS alerte sur la forte hausse de la maladie dans le monde

Le ministère de la Santé vient de publier son rapport pour les trois premiers mois de l’année 2024, où le nombre de maladies transmissibles a nettement augmenté.

Concrètement, le nombre de cas de pieds-mains-bouche a atteint 10.000 personnes dans tout le pays, soit deux fois plus qu'à la même période en 2023. Le Département de la médecine préventive alerte que cette maladie continue de se propager de juillet à novembre.

Le Service municipal de la santé de Hanoï, la capitale, a connu une première période élevée de pied-mains-bouche avec environ 200 cas par semaine, et le volume de cas devrait continuer à augmenter dans les mois à venir.

Concernant les hospitalisations, au début d’avril, Mme Trang, une mère de 25 ans originaire de Hanoï, a remarqué des vésicules et des cloques accompagnées de fièvre sur les pieds et les mains de son enfant en bas âge. Bien que l'enfant ait pris des médicaments, les symptômes n'ont pas disparu, ce qui a conduit Mme Trang à l'emmener à l'hôpital où il a été diagnostiqué de la maladie pieds-mains-bouche. L’hôpital central de pédiatrie à Hanoï a reçu un grand nombre de cas depuis début de l’année.

À Hô Chi Minh-Ville, le Centre de contrôle des maladies (CDC) a rapporté 287 cas de pieds-mains-bouche au début du mois d'avril (+87% par rapport au mois précédent), et les cas de dengue ont également augmenté.

N.H, un patient de 5 ans résidant à Long An (Sud), a été hospitalisé à l’Hôpital municipal de pédiatrie de Hô Chi Minh-Ville pour une fièvre sévère et des cloques sur son visage, traitées par antibiotiques pour la varicelle. Les médecins ont recommandé à la famille de suivre les instructions concernant la déshydratation, le nettoyage de la literie et l'hygiène de l'enfant.

Le directeur adjoint de l'Hôpital municipal de pédiatrie de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Minh Tiên, a affirmé que, pendant les trois premiers mois de 2024, l’établissement avait reçu 112 cas de varicelle, dont 9 en état critique, nécessitant une surveillance étroite.

Selon Dô Thi Hâu, infirmière en chef du Centre des maladies tropicales, les parents doivent prendre soin de leurs enfants pendant 10 à 14 jours après le diagnostic de la maladie pour réduire le risque de contamination communautaire. Mme Hâu a averti que le pieds-mains-bouche présente de nombreuses complications dangereuses qui peuvent se développer rapidement en quelques jours. Par conséquent, les familles doivent suivre strictement les prescriptions et fournir à leurs enfants des soins conformes aux recommandations des médecins.

Concernant les vaccins, la représentante de l’Institut central de l’hygiène et de l’épidémiologie a indiqué qu'en 2023, le Vietnam avait été confronté à une pénurie de vaccins, ce qui avait entraîné un faible taux de vaccination dans certaines régions.

Les enfants, dont le système immunitaire est encore fragile, sont facilement atteints par des maladies transmissibles telles que la rougeole, la diphtérie et l’encéphalite japonaise.

Depuis le début de 2024, l’Institut a réussi à trouver une source d'approvisionnement stable pour répondre aux besoins en 9 catégories de vaccins pour les enfants. Dans la grande mégapole du Sud, le Centre de contrôle des maladies a reçu 13.000 doses du Programme national de vaccination élargie le 22 avril, et la vaccination a été déployée dans la semaine.

En ce qui concerne la dengue, depuis le début de l’année, le Vietnam a enregistré plus de 16.887 cas, soit une diminution de 1,6 fois par rapport à l'année précédente. Bien que le nombre de cas ait diminué, la dengue peut évoluer rapidement, entraînant de nombreuses complications dangereuses, voire mortelles, nécessitant une longue période de récupération.

Par conséquent, il est important que la population reste vigilante et prenne des mesures proactives de prévention et de lutte contre l’épidémie.

À Hanoï, le Service municipal de la santé a indiqué qu'entre le 12 et le 19 avril, la ville avait détecté 7 cas, sans décès, soit une diminution de 6 cas par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de 2024, la ville a enregistré 576 cas, soit une augmentation de plus de 215 patients par rapport à l'année précédente.

Dans la grande mégapole du Sud, environ 136 cas de dengue ont été découverts sur la même période (+7% par rapport au mois précédent). Le nombre total est de 2.585 cas, principalement concentrés dans les 1er et 7e arrondissements et dans la ville de Thu Duc.

Bien que ce ne soit pas la saison des pluies, l’Hôpital de pédiatrie 2 de Hô Chi Minh-Ville a pris en charge des cas graves de dengue en provenance des localités voisines.

En réalité, la dengue ne suit plus un cycle fixe, elle évolue en fonction des changements climatiques, des mutations environnementales et des caractéristiques démographiques. Par conséquent, la prévention et la lutte contre cette maladie doivent être une priorité.

Pour les patients présentant des symptômes de fièvre, il est fortement recommandé de les hospitaliser pour réaliser des tests sanguins, consulter des médecins pour obtenir un diagnostic et un traitement appropriés, et éviter l’automédication à domicile.

Texte et photos : Thu Hà Ngô-CVa/CVN