Réveil touristique de la région Nord-Ouest

>> Un levier pour le tourisme du Nord-Ouest

>> Retour à la base révolutionnaire de Muong Phang

>> Les destinations à proximité sont prisées pour les prochains jours fériés

Photo : VNA/CVN

La renommée du Nord-Ouest du Vietnam s’ancre dans l’abondance de ses sites touristiques captivants et sa culture riche, célébrés comme des trésors nationaux.

Entre les montagnes, les vallées luxuriantes, les maisons typiques cachées dans la brume et les rizières dorées, se dessinent des scènes tout à fait pittoresques.

Comment mettre en valeur ces atouts et développer le tourisme local ? Il s’agit d’une question majeure pour les huit provinces de la région Nord-Ouest élargie : Lào Cai, Lai Châu, Son La, Diên Biên, Phu Tho, Hoà Binh, Hà Giang et Yên Bai.

En 2020, ces huit provinces ont coopéré avec Hô Chi Minh-Ville dans une stratégie ambitieuse se focalisant sur la diversification des produits, l’amélioration de la qualité des services, la promotion des labels locaux et la formation de ressources humaines. Depuis, ce modèle gagnant-gagnant a engendré des résultats considérables.

En 2023, les huit provinces précitées et la mégapole du Sud ont accueilli environ 69,2 millions de touristes, soit une hausse de 27,5% du rythme annuel.

Ce chiffre représente 57,4% de la totalité des arrivées au Vietnam. "Ces dernières années, nous avons attiré un nombre stable de touristes dans la région Nord-Ouest. Le programme crée un lien entre le marché local et celui de Hô Chi Minh-Ville, nous permettant d’exploiter nos spécificités et avantages et de promouvoir nos destinations à l’étranger. Nous allons continuer à renforcer cette collaboration", souligne Hà Van Thang, directeur du Service du tourisme de Lào Cai.

Selon le président du Comité populaire de la province de Phu Tho, Bùi Van Quang, sur le long terme, les huit localités accorderont la priorité à des activités liées à la mobilisation des investisseurs dans les zones touristiques, à la construction et la rénovation des infrastructures (bâtiments, chemins, sentiers..., à l’amélioration de la qualité des services dont l’accessibilité et la facilité de réservation de logements, à la création de nouveaux produits adaptés aux tendances actuelles, à l’étude et à l’analyse des attentes et de la satisfaction des touristes afin d’assurer la qualité, à la stabilité et à la durabilité des services et infrastructures.

Technologie, vecteur d'expansion

D’après le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, pour les adeptes du dépaysement, les contrées du Nord-Ouest promettent des aventures palpitantes au cœur d’une nature grandiose et préservée, où chaque voyageur trouvera son compte.

Des éloges affluent du Sud, célébrant l’éclatante splendeur de cette région aux saveurs raffinées, aux magnifiques tenues traditionnelles et au charme authentique de ses hameaux.

La numérisation est une tendance inéluctable impliquant tous les domaines, y compris le tourisme.

Dans l’optique de resserrer les liens étroits entre Hô Chi Minh-Ville et ces huit provinces, ainsi que de promouvoir les produits touristiques à l’étranger, il est recommandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de mettre en place une application blockchain favorisant la réservation de logements et la gestion des données clients pour contribuer ainsi à réduire les temps d’attente et faciliter l’accès aux services touristiques locaux.

À cela s’ajoute l’accès à de nouveaux marchés via la promotion en ligne, permettant aux voyagistes de toucher une clientèle mondiale en offrant ainsi leurs services à un public plus large. Les technologies numériques faciliteront les étapes de réservation, de paiement ainsi que le fonctionnement des établissements d’hébergement.

La directrice du Service de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, informe que prochainement, les provinces du Nord-Ouest élargi et la mégapole du Sud créeront des circuits nocturnes et investiront dans les infrastructures pour améliorer la qualité des logements, des sites de villégiature et des panoramas, tout en respectant l’environnement.

"Nous n’oublions pas la formation de la main-d’œuvre, de gestionnaires, d’employés des établissements spécifiques ainsi que des villageois qui s’engagent dans la filière homestay", ajoute Mme Hoa.

Le directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Hà Van Siêu, affirme que le programme de développement touristique entre les huit provinces susmentionnées et Hô Chi Minh-Ville constitue une initiative stratégique reflétant la créativité, le dynamisme et la détermination de chaque localité à exploiter efficacement ses points forts pour booster le tourisme qui a été gravement touché par l’épidémie de COVID-19.

Photo : VNA/CVN

Il suggère aux localités de mettre en œuvre des mesures adaptées et de trouver les moteurs pouvant séduire les touristes.

Texte : My Anh/CVN

Photos : My Anh-Cva/CVN