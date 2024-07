Profiter de la structure démographique dorée avant 2036

Le Vietnam devrait voir la fin de sa structure démographique d’or et entrer dans sa période de vieillissement démographique en 2036. Selon les experts économiques, le pays doit profiter de cette opportunité en or pour stimuler son développement socio-économique.

La structure dorée de la population signifie qu'il n'y a qu'une seule personne dépendante pour deux personnes ou plus en âge de travailler, âgées de 15 à 64 ans, selon le Fonds des Nations unies pour la population. La structure dorée de la population dure généralement de 30 à 35 ans, voire plus. Au Vietnam, cette période a débuté en 2007.

Pham Chanh Trung, chef du Département de la population et de la planification familiale de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le Vietnam était l'un des pays dont la population vieillissait le plus rapidement au monde. Pour utiliser efficacement la période dorée de la population et s'adapter au vieillissement de la population, le pays doit améliorer considérablement la qualité de sa population, investir dans les soins de santé et l'éducation, et améliorer la qualité de la main-d'œuvre.

"La main-d’œuvre qualifiée du Vietnam reste modeste. Beaucoup d’entre eux ne parviennent pas à répondre aux exigences des secteurs, ce qui entraîne une faible productivité du travail et ne parvient pas à servir la quatrième révolution industrielle et l’intégration internationale", a noté M. Trung.

Depuis avril 2023, la population vietnamienne a dépassé la barre des 100 millions d'habitants, ce qui signifie également que notre pays dispose d'une forte main-d'œuvre jeune. Nguyên Quôc Viêt, directeur adjoint en charge de l'Institut de recherche économique et politique (Université nationale de Hanoï), a fait savoir que si le Vietnam maximise l'exploitation de cette source de main-d'œuvre, il favorisera le développement socio-économique de la société, en particulier à l'ère de l'économie numérique.

Selon le Professeur Nguyên Dinh Cu, président du conseil scientifique de l'Institut de recherche sur la population, la famille et l'enfance, avec environ la moitié de la population en âge de travailler ayant moins de 34 ans, le Vietnam dispose de conditions favorables pour absorber les nouvelles sciences et technologies.

Énormes défis

Le pays compte chaque année entre 1,5 et 1,6 million de personnes supplémentaires en âge de travailler. Cependant, cette force est toujours incapable de promouvoir le développement économique puisque plus de 70% d’entre eux sont des ouvriers non qualifiés.

La grave pénurie de main-d'œuvre hautement qualifiée et de services haut de gamme dans les secteurs du commerce, de la finance, de la banque et du tourisme constitue d'énormes défis pour le pays. "Selon moi, pour profiter de cette structure dorée de la population, il faut améliorer trois ratios : le ratio de personnes en âge de travailler qui sont capables de travailler. Deuxièmement, l’augmentation de la proportion de personnes capables de travailler et d’avoir un emploi. Troisièmement, les personnes qui ont un emploi doivent travailler avec une productivité élevée et de bons revenus", a affirmé le Pr. Nguyên Dinh Cu.

Le Professeur Giang Thanh Long de l'Université nationale d'économie de Hanoï partage l'opinion selon laquelle le Vietnam sortira de sa phase dorée de la population en 2036, et que le nombre de travailleurs qualifiés au Vietnam augmente lentement.

Les secteurs manufacturiers ont joué un rôle de plus en plus important pour assurer la croissance et améliorer les revenus. Cependant, de nombreuses entreprises locales dans des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, tels que le textile, l’habillement et la chaussure, accomplissent pour l’essentiel des phases sans valeur ajoutée. "Nous assemblons ou sous-traitons principalement des produits, sans créer ni concevoir de manière indépendante des produits. En d’autres termes, les travailleurs locaux seront vulnérables en cas de choc économique", a déclaré M. Thanh Long.

En conséquence, il est indispensable d’améliorer les compétences des travailleurs et de changer la structure économique du pays, notamment en favorisant le développement des secteurs de haute technologie, a suggéré l’expert.

Il est également important de se préparer au vieillissement de la population en élaborant des politiques de santé pour les résidents âgés afin qu'ils puissent vivre en bonne santé, avoir un environnement de vie et de travail adapté et ne deviennent pas un fardeau pour la société, a-t-il ajouté.

De toute évidence, pour saisir cette opportunité en or, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais il faut avant tout réaliser des avancées dans le développement de la qualité des ressources humaines afin que le Vietnam puisse s'intégrer au monde dans le contexte de la révolution industrielle 4.0 en se développant rapidement.

Thao Nguyên/CVN