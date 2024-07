Le Vietnam se prépare à entrer dans une période de vieillissement démographique

Le vieillissement de la population, en particulier dans les économies en développement comme le Vietnam, crée de nouvelles pressions et de nouveaux défis. Dans le même temps, les travaux en matière de population et de développement doivent également s’adapter avec souplesse à la situation alors qu’il ne reste que 15 ans pour se préparer.

Photo : VNA/CVN

Les experts estiment que le Vietnam est le pays où le taux de vieillissement de la population est le plus rapide au monde. Les personnes âgées de 60 ans et plus représentaient 11,9% de la population totale en 2019 et en 2050, elles devraient atteindre plus de 25%. En 2038, le Vietnam entrera dans une période de vieillissement de sa population, passant d’une société "vieillissante" à une "vieille" société.

Risque de pénurie de main d’œuvre

Selon les statistiques, en 2023, la population du Vietnam a atteint environ 100,3 millions d'habitants, dont plus de 16 millions de personnes âgées. Le ministère de la Santé prévoit qu'en 2038, le Vietnam entrera dans une période de vieillissement de la population, avec plus de 21 millions de personnes âgées, représentant près de 20% de la population totale. Il convient de noter que la transition du Vietnam d'une population vieillissante à une vieille population a pris un peu plus de 20 ans, alors que les pays développés ont pris beaucoup plus de temps, voire près d'un siècle.

L'espérance de vie moyenne des Vietnamiens a considérablement augmenté, passant de 68,6 ans en 1999 à 73,2 ans en 2014, augmentant progressivement jusqu'à 74,5 ans en 2019 et devrait augmenter jusqu'à 78 ans en 2030 et 80,4 ans en 2050. De 2009 à 2021, l'indice de vieillissement est passé de 35,5 à 53,1.

Photos : VNA/CVN

Dans les années 70 et 80 du siècle dernier, les femmes vietnamiennes donnaient naissance à de nombreux enfants et à un taux de natalité de remplacement supérieur à celui nécessaire (5 à 6 enfants/femme). Cependant, cette tendance est en baisse et a atteint son point le plus bas en 2005. Jusqu'à présent, même si le taux de natalité moyen s'est amélioré, il n'a toujours pas atteint le taux de natalité nécessaire de 2,1 enfants/femme. De plus en plus de jeunes vietnamiens pensent que dans les conditions actuelles, se marier et avoir des enfants est gênant et inutile. À partir de là, les experts ont estimé que les autorités devaient promouvoir des informations sur les politiques de population et de développement dans la situation actuelle.

Selon les experts, une conséquence directe du vieillissement de la population est le risque de pénurie de main-d’œuvre. Avec une population de plus en plus vieillissante et un nombre décroissant de jeunes travailleurs, la pénurie de main-d’œuvre deviendra un problème de plus en plus préoccupant. L’industrie et les services auront du mal à trouver suffisamment de ressources humaines, ce qui peut entraîner une baisse de la productivité du travail, une réduction de la concurrence et un impact négatif sur la croissance économique.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Association vietnamienne des personnes âgées, Nguyen Thanh Binh, a déclaré : "La proportion de personnes âgées participant au travail a augmenté au cours des 20 dernières années. En 1999, 19,40 % des personnes âgées étaient des femmes, 35 % des hommes âgés travaillaient, mais en 2020, ce chiffre était passé à 38 % et 46,1 %. Au cours de la période 2010-2020, le nombre moyen de travailleurs âgés augmente d'environ 160 000 personnes par an, ce qui équivaut à 4 %/an, soit 2 fois plus que le taux de croissance général de l'emploi du pays.

Photos : VNA/CVN

En outre, le vieillissement de la population pose également des défis aux systèmes de soins de santé et d’assistance sociale. Avec la proportion croissante de personnes âgées, il est clair que l’État doit se doter de politiques et d’infrastructures appropriées pour garantir que les personnes âgées reçoivent les meilleurs soins.

Des politiques appropriées sont nécessaires

Conscients de la tendance inévitable au vieillissement de la population, le Parti et l'État ont toujours veillé depuis de nombreuses années à élaborer des lignes directrices et des politiques, en particulier le système de bien-être social, pour y répondre efficacement. Plus précisément, l'État mène une politique de soutien aux personnes âgées avec des prêts préférentiels pour la production et les affaires (Circulaire N°96/2018/TT-BTC). Les personnes âgées peuvent emprunter des crédits préférentiels auprès de deux sources de capitaux, par l'intermédiaire de la Banque des politiques sociales et du Fonds national pour l'emploi, afin d'investir dans le développement économique, de créer des emplois et d'améliorer leur vie.

Actuellement, le Vietnam compte environ 3,1 millions de personnes âgées bénéficiant de pensions et de prestations mensuelles d'assurance sociale. Plus le nombre de personnes âgées sans pension est élevé, plus la pression sur le système de bien-être social est forte. Le problème est donc de créer les conditions permettant de prolonger les heures de travail des personnes âgées, contribuant ainsi au développement socio-économique durable et s’adaptant à la tendance au vieillissement de la population.

Photo : BCT/CVN

Selon le Professeur agrégé et Docteur Ta Minh Tuân, vice-président de l'Académie vietnamienne des sciences sociales, le vieillissement de la population n’est pas seulement un risque, mais également une opportunité pour le développement durable avec la participation active des personnes âgées. Fortes de leur expérience, de leurs connaissances, de leurs compétences et de leurs ressources financières, les personnes âgées peuvent devenir des agents et des ressources importants dans la communauté pour contribuer activement au développement socio-économique de la famille et de la communauté.

En outre, il est également nécessaire d'élaborer des politiques visant à encourager les femmes à avoir des enfants, à promouvoir leur participation au marché du travail, à investir dans l'éducation et la formation pour développer les ressources humaines et à créer des conditions favorables pour que les femmes aient des enfants. Parallèlement, l’utilisation de la technologie et de l’automatisation dans les industries constitue également une solution. En augmentant l’automatisation, le Vietnam peut réduire sa dépendance à l’égard de la main-d’œuvre directe, accroître l’efficacité du travail et contribuer à équilibrer les ressources humaines dans l’industrie et les services.

Le directeur adjoint du Département de la population (ministère de la Santé), Pham Vu Hoàng, a déclaré que le vieillissement de la population apportait à la fois des opportunités et des défis. Concernant les opportunités, il peut favoriser le développement de domaines tels que l'assurance, la banque, la nutrition, le tourisme, l'innovation technologique et l'application des sciences et technologies à la production ou à la gestion dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Dans le contexte de vieillissement de sa population et du risque de pénurie de main-d’œuvre, le Vietnam doit être proactif et créatif pour trouver des solutions efficaces. En outre, il doit également s'appuyer sur les expériences des pays qui ont réagi au vieillissement de leur population pour élaborer des politiques visant à renforcer l'autonomie et l'indépendance, en particulier en matière de finances pour les personnes âgées, tout en leur donnant la possibilité et la capacité de participer pleinement aux systèmes d'assurance sociale et de soin de santé.

Photo : VNA/CVN

En mettant en œuvre des politiques flexibles et en créant des conditions favorables pour que les personnes âgées participent au développement socio-économique, le Vietnam pourra surmonter ses défis et préparer les meilleures conditions pour entrer dans la nouvelle ère du vieillissement de sa population.

VNA/CVN