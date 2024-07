Condoléances pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong

À la nouvelle du décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, des dirigeants de nombreux pays et Partis politiques dans le monde, des organisations internationales ont envoyé des messages et lettres de condoléances au Comité central du PCV, aux dirigeants, au peuple vietnamien et à la famille du défunt.

Le président de l’Italie, Sergio Mattarella, a souligné des grandes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la promotion des relations entre le Vietnam et l'Italie. Les deux pays ont élevé leurs relations au partenariat stratégique en 2013, à l'occasion de la visite du secrétaire général Nguyên Phu Trong en Italie en janvier 2013.

Le président Sergio Mattarella a rappelé le souvenir lors de sa rencontre avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong à Hanoï en 2015. Les deux dirigeants ont témoigné le développement de l'amitié entre les peuples vietnamien et italien, ainsi que de la détermination des deux pays à renforcer leur coopération bilatérale et multilatérale.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que le secrétaire général Trong n'avait ménagé aucun effort pour la souveraineté du Vietnam et pour conduire le pays à obtenir des résultats remarquables en matière de développement socio-économique. Il a rappelé les souvenirs de la rencontre avec le chef du Parti à Paris en 2018, ainsi que les contenus échangés avec Nguyên Phu Trong lors d'un appel téléphonique en octobre dernier, notamment la détermination à renforcer l'amitié et la coopération entre les deux pays et les deux peuples.

Dans sa lettre, le président du Sénat français Gérard Larcher a évoqué les questions discutées avec Nguyên Phu Trong lors de sa visite au Vietnam en décembre 2022. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé une lettre de condoléances au président Tô Lam.

Le président brésilien Lula Da Silva a adressé ses condoléances à son homologue vietnamien Tô Lam et au Premier ministre Pham Minh Chinh.

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, et l'émir adjoint du Qatar, Cheikh Abdallah ben Hamad Al Thani, ont présenté leurs condoléances au président Tô Lâm. Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, a envoyé un message de condoléances au Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre népalais, président du Parti communiste du Parti marxiste-léniniste unifié népalais K.P. Sharma Oi a adressé un message de condoléances au Comité central du PCV.

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a envoyé un message de condoléances.

Le président sri lankais Ranil Wickremesinghe a envoyé une lettre de condoléances au président vietnamien Tô Lâm, le Premier ministre sri lankais Dinesh Gunawardena a fait de même au Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Le secrétaire général du Parti communiste du Sri Lanka G. Weerasinghe et le secrétaire général du Front de libération du peuple du Sri Lanka, Tilvin Silva ont envoyé un télégramme/une lettre de condoléances au Comité central du PCV.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président turkmène Serdar Berdimuhamedov et le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev ont envoyé un télégramme/une lettre de condoléances au président vietnamien Tô Lâm.

Le président par intérim du Parti du pouvoir du peuple de la République de Corée, Hwang Woo Yea, a envoyé un message de condoléances au président Tô Lâm.

Le président du Parti communiste allemand et du Conseil mondial de la paix a adressé ses condoléances au Comité central du Parti pour le décès du secrétaire général.

Les condoléances ont également été présentées par le Parti communiste d'Australie, le chef du Parti communiste du Canada, l'Union populaire galicienne d'Espagne (UPG), le secrétaire général du parti au pouvoir au Burundi (CNDD-FDD) Révérien Ndikuriyo, le président du Parti communiste du Chili, le ministre mexicain des Affaires étrangères et le Congrès All Progressives du Nigeria.

La Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, le conseil d'administration du Festival mondial de la jeunesse, l'Organisation de la jeunesse sri lankaise et la Jeune garde de Russie unie ont envoyé des lettres de sympathie au Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh.

Naly Sisoulith, épouse du secrétaire général du Parti et président du Laos, a envoyé une lettre de condoléances à Ngô Thi Mân, épouse du secrétaire général Nguyên Phu Trong. Dans la lettre, Naly Sisoulith exprime son chagrin sans limites face au décès du secrétaire général et raconte les moments passés avec le leader du PCV et son épouse lors de visites de haut niveau. Les Lao et les Vietnamiens se souviendront toujours du dévouement infatigable du chef du Parti envers le Vietnam et son peuple, ainsi que de ses sentiments particuliers envers les dirigeants et le peuple lao, ainsi que de la solidarité particulière et de la grande amitié entre les deux pays, a-t-elle affirmé.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Dato' Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, a également présenté ses condoléances à son homologue vietnamien Bùi Thanh Son.

