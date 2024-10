Investissement et travail : Hai Duong renforce la coopération avec la République tchèque

Une délégation de Hai Duong (Nord), dirigée par Trân Duc Thang, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti, a tenu des réunions en République tchèque le 24 octobre pour faire progresser la coopération bilatérale dans les domaines de l'investissement et du travail.

Lors de la réunion avec le vice-président de la Chambre de commerce tchèque Ilja Mazanek, Trân Duc Thang a hautement apprécié l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la République tchèque, qui n'a cessé de se développer ces 75 dernières années.

Il a souligné les réalisations socio-économiques de la province et a réaffirmé la volonté de Hai Duong de faciliter la coopération avec la République tchèque en matière d'investissement et de travail.

Trân Duc Thang a exprimé son ferme soutien aux propositions de la Chambre et a affirmé la volonté de Hai Duong d'accueillir des projets, tels que la création d'une usine d'assemblage de véhicules Skoda sous le groupe Volkswagen et la formation d'infirmières pour travailler en République tchèque.

Cent infirmières formées à Hai Duong sélectionnées pour travailler en République tchèque



Ilja Mazanek a salué la collaboration commerciale croissante entre les deux pays et a discuté de projets spécifiques pour la coopération future au Vietnam. La Chambre de commerce tchèque enverra une délégation au Vietnam et à Hai Duong plus tard cette année pour étudier et signer des documents de coopération pour les projets susmentionnés. Les deux parties ont convenu de sélectionner 100 infirmières formées à Hai Duong pour travailler en République tchèque en 2024.

Le même jour, la délégation a également rencontré des représentants de la communauté vietnamienne et des entreprises en République tchèque, notamment des entrepreneurs originaires de Hai Duong.

