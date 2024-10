Investissements directs étrangers

Les segments de l'immobilier bénéficient de l'augmentation des IDE dans la production

>> Les IDE dans les industries manufacturières et l’immobilier en forte hausse

>> Đông Nai: les IDE dans les zones industrielles dépassent l'objectif annuel

Photo : VNA/CVN

Les dernières données du Bureau général des statistiques (GSO) ont révélé que le total des IDE enregistrés au Vietnam a atteint 24,78 milliards d'USD à la fin septembre, marquant une augmentation annuelle de 11,6%. La région du sud a été un pôle d'attraction pour les IDE, en particulier les villes et les provinces dotées d'infrastructures robustes, d'une offre de main-d'œuvre stable et d'une promotion proactive des investissements, comme les provinces de Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria - Vung Tàu, Binh Duong, Dông Nai (Sud) et Ninh Thuân (Centre).

Forte valeur ajoutée

Les économistes ont attribué cette tendance aux entreprises cherchant à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement ou à délocaliser les lignes de production depuis la Chine, où les coûts de main-d'œuvre et de production sont devenus moins compétitifs. La situation stratégique du Vietnam au cœur de l'Asie du Sud-Est en fait une alternative attrayante.

Les experts de Savills Vietnam ont déclaré que ce changement apporte des capitaux d'investissement substantiels, améliore la capacité de production, crée des emplois de qualité et développe les industries de soutien. Par conséquent, le Vietnam évolue d'une destination d'investissement à faible coût vers un pôle de fabrication de haute technologie avec une production à plus forte valeur ajoutée.

La montée en flèche des IDE dans le secteur manufacturier a un effet d'entraînement sur divers segments de l'immobilier, notamment les bureaux, les appartements avec services et les propriétés industrielles, alors que la demande continue de croître.

Alex Crane, directeur exécutif de Knight Frank Vietnam, a noté que le développement continu et la location d'usines prêtes à l'emploi sont un signe positif.

"Cela offre aux locataires davantage d'options car ils considèrent le Vietnam comme une destination appropriée pour l'investissement ou l'expansion commerciale", a-t-il déclaré.

VNA/CVN