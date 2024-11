Cuba apprécie les investissements d’entreprises vietnamiennes

Le président cubain Miguel Díaz-Canel, qui a reçu le 6 octobre à La Havane Trân Thanh Tu, président fondateur de la société par actions d'investissement et de commerce Thai Binh, a hautement apprécié les investissements d’entreprises vietnamiennes sur son sol, dont ceux de cette société.

>> Le leader du PCV reçoit le plus haut législateur cubain

>> Le président de l'AN du Pouvoir populaire de Cuba termine sa visite au Vietnam

>> Le Vietnam affirme sa solidarité à Cuba face aux conséquences de l'ouragan Oscar

Le président Miguel Díaz-Canel a salué les initiatives concrètes et les nouvelles idées proposées par l'entreprise, affirmant sa volonté de renforcer les relations entre le Vietnam et Cuba et de développer une coopération accrue dans les domaines d'intérêt mutuel.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour sa part, Trân Thanh Tu a remercié le président cubain d'avoir pris le temps de dialoguer avec les entreprises vietnamiennes, en particulier dans le contexte où le pays fait face à des conditions climatiques défavorables causées par l'ouragan Rafael. La société par actions d'investissement et de commerce Thai Binh est présente sur le marché cubain depuis 1998 et a progressivement élargi ses opérations en Amérique latine et dans les Caraïbes, devenant un acteur de premier plan pour les produits vietnamiens à Cuba.

Depuis 2016, le chiffre d'affaires annuel de cette entreprise atteint environ 100 millions de dollars, représentant près de 50% des exportations vietnamiennes vers Cuba, avec plus de 10.000 produits dans 12 secteurs variés, allant des appareils électroménagers et électroniques aux matériaux de construction.

Actuellement, la société exploite deux usines de biens de consommation essentiels à Cuba : une usine de détergents, active depuis avril 2023, avec une capacité de 90.000 tonnes/an, qui couvre 100% de la demande locale et exporte 20.000 tonnes par an vers des marchés proches de Cuba et une autre usine produisant des couches pour bébés, des lingettes et des serviettes hygiéniques, opérationnelle depuis novembre 2019, couvrant environ 50% de la demande locale.

La société prévoit également d'augmenter la capacité de son parc solaire, actuellement de 23 MW, pour atteindre 1.000 MW d'ici 2030. Elle envisage également d'investir dans la production de nouilles instantanées et de développer des parcs industriels de haute technologie, ainsi que des complexes hôteliers et de loisirs, y compris des terrains de golf et des complexes touristiques, afin de promouvoir davantage la présence des entreprises vietnamiennes à Cuba.

Avec le plus grand nombre de projets dans des secteurs clés au service du développement socio-économique de Cuba, la société par actions d'investissement et de commerce Thai Binh est un pionnier dans l'application des nouvelles technologies, contribuant ainsi à faire du Vietnam le plus grand investisseur asiatique à Cuba.

VNA/CVN