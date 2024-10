Tây Ninh promeut la haute technologie d’élevage

Identifiant clairement le potentiel et les avantages existants, la résolution du XIe Congrès du Parti provincial de Tây Ninh fixe pour objectif dans sa stratégie de développement économique de la province, de développer la haute technologie à toutes les étapes de la chaine agricole.

Selon le Service provincial de l’agriculture et du développement rural, d’ici 2030, Tây Ninh prévoit de développer 20 zones agricoles appliquant la haute technologie, parmi lesquelles, trois zones d'élevage de poulets avec une échelle de 972.000 poulets/lot sur la période 2022-2025 et une zone de culture et d'élevage mixtes sur une superficie de 1.646,1 ha. D’ici 2026, deux zones d'élevage laitier et porcin d'une échelle de 50.000 animaux/an et une zone de polyculture et d'élevage d'une superficie de 1.000 ha seront également aménagées.

Focus sur la planification de la région d’élevage

Actuellement, l'industrie de l'élevage de la province se développe progressivement et apporte une contribution importante à son développement global. Ainsi, le cheptel total de bétails de la province de Tây Ninh compte à ce jour 344.917 têtes pour 628 fermes, soit une augmentation de 5,7% par rapport à 2021. Le cheptel avicole compte 9.000.000 de têtes pour 107 fermes, soit une augmentation de 20,88% par rapport à 2021.

Photo : Truong Giang/CVN

Afin de créer les conditions favorables pour attirer les investisseurs dans le domaine du développement agricole de haute technologie, Nguyên Dinh Xuân, directeur dudit service a déclaré que Tây Ninh mettait actuellement en œuvre un certain nombre de politiques sur la haute technologie appliquée au développement agricole, et une politique de soutien de prêt accordé à quatre projets liant l'élevage bovin, un projet de pisciculture de tête de serpent sur une superficie totale de 2.231 ha et 850 vaches. Ce sont ainsi 967 ménages qui bénéficient de cette politique de prêts préférentiels pour un coût total de de 33,4 milliards de dôngs.

Des projets ambitieux mis en place

Lors du Forum reliant les entreprises pour investir et développer des écosystèmes agricoles de haute technologie dans la province de Tây Ninh en juin 2023, le Comité populaire provincial a signé de nombreux mémorandums de coopération (MoU) avec d'autres associations et entreprises. Le premier est un mémorandum de coopération entre le Comité populaire provincial, l’Association de l’agriculture numérique (VIDA) et la Chambre européenne de Commerce et d’Industrie au Vietnam (EuroCham) sur la mise en œuvre de la technologie de numérisation agricole sur le marché de Tây Ninh. Conformément à cet accord, VIDA soutient les connexions avec les départements et branches des organismes compétents du secteur agricole pour accéder facilement aux informations sur les producteurs locaux et les produits agricoles, EuroCham soutient la mise en relation de partenaires nationaux et étrangers dans le secteur agricole.

La ferme laitière Vinamilk dans la commune de Long Khanh, district de Bên Câu est considérée comme un modèle de ferme de haute technologie qui a fait forte impression ces dernières années dans la province. C'est l'une des fermes du système agricole qui atteint la plus grande norme Global G.A.P d'Asie pour les produits laitiers vietnamiens de la société par actions de produits laitiers Vinamilk.

Doàn Quôc Khanh, directeur exécutif du développement de la zone de matières premières de Vinamilk a déclaré que la ferme Vinamilk à Tây Ninh a été inaugurée en 2019 sur une superficie totale de 685 ha, avec une capacité d'élevage de 8.000 vaches et veaux pour un coût d'investissement total de plus de 1.200 milliards de dôngs. Il s’agit d’un projet clé de la province et c’est également la plus grande ferme laitière indépendante du Vietnam à ce jour. Selon M. Khanh, la ferme Vinamilk applique une technologie 4.0 complète, de l'entrée à la sortie, dans l'ensemble du processus d'élevage et de gestion, pour garantir que les vaches soient en bonne santé, aient un rendement laitier élevé et une qualité de lait optimale.

Photo: CTV/CVN

Actuellement, Vinamilk se prépare à investir dans la construction d'une usine laitière et d'un deuxième complexe de ferme laitière à Tây Ninh, dont la capacité de transformation du lait sera de 100 tonnes/jour (environ 36 millions de litres/an) après un investissement total de 1.500 milliards de dôngs. L'objectif du projet est de produire et de transformer des produits laitiers finis pour répondre à la demande du marché, tout en élargissant l'approvisionnement en lait cru frais de la ferme Vinamilk de Tây Ninh.

En juillet 2023, dans le quartier de Hôi Thành, commune de Tân Hôi, district de Tân Châu, le groupe Hung Nhon a organisé une cérémonie d'inauguration des travaux du projet d'application de haute technologie à l'élevage DHN à Tây Ninh. Ce projet s’étend sur une superficie de près de 40 ha, avec un capital d'investissement total de 200 milliards de dôngs. L'objectif du projet est de produire des races de volailles et d'élever des poules, à hauteur de 20 millions d'œufs par an.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, Nguyên Thanh Ngoc, président du Comité populaire provincial de Tây Ninh, a hautement apprécié l'ampleur et la capacité d'investissement du groupe Hung Nhon, en soulignant que le projet de zone d'élevage de haute technologie DHN Tây Ninh était l'un des projets modèles de la province, au temps de mise en œuvre de projet d'investissement le plus rapide jamais enregistré. Il s’est engagé à accorder les meilleures conditions pour que les investisseurs se sentent en sécurité et réalisent des projets similaires.

En parallèle, DHN a également construit une usine de transformation alimentaire pour compléter une chaîne d'élevage, de l'entrée à la production. Il s'agit de l'un des projets constitutifs de la chaîne de complexes agricoles de haute technologie, avec un capital d'investissement total atteignant 2.500 milliards de dôngs du groupe Hung Nhon et du groupe De Heus (Pays-Bas) à Tây Ninh.

Des chiffres d’investissements impressionnants

Au cours des cinq dernières années, Tây Ninh a connu une forte croissance en attirant des capitaux d'investissement, tant nationaux qu'étrangers, en particulier dans des projets d'élevage. Ainsi, en 2021, grâce à l'amélioration des politiques d'attraction des investissements et au contrôle progressif de la situation épidémique, la province a attiré 1,5 milliard d’USD, comprenant de nombreux projets d’investissement dans les domaines des énergies renouvelables et de l’agriculture de haute technologie.

En 2022, le capital d'investissement total a atteint 1,7 milliard d’USD, soit une croissance de 13,3% par rapport à l'année précédente. Les projets d’investissement dans les secteurs du tourisme et des services ont commencé à représenter une part plus importante.

En 2023, Tây Ninh a attiré plus de 2 milliards d'USD, marquant une nouvelle étape dans le parcours de développement économique. De grands projets dans les secteurs des infrastructures industrielles et de transport continuent d'être mis en œuvre, créant une motivation pour une croissance à long terme.

Photo: CTV/CVN

En matière d’élevage, selon Nguyên Dinh Xuân, directeur du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, la vague des investissements de milliards de dôngs dans cette filière à Tây Ninh constitue un fort boom dans le secteur agricole de la province. Ces projets à grande échelle contribuent non seulement à augmenter la production et la qualité des produits de l'élevage, mais également au développement de l’économie locale, en créant des milliers d’emplois et en améliorant les infrastructures locales. Tây Ninh affirme progressivement sa position de centre d'élevage de haute technologie et de développement durable dans la région.

Toujours selon le service provincial, fin août 2024, le cheptel total de volailles de la province de Tây Ninh était estimé à environ 10 millions de têtes et le cheptel porcin à près de 400.000 têtes. La structure d’élevage continue donc d’évoluer d’élevage à petite échelle à élevage concentré à grande échelle vers une agriculture biosécure. Deux districts, Duong Minh Châu et Tân Châu, sont certifiés zones indemnes de grippe aviaire et de maladie de Newcastle chez les poulets à quoi s’ajoutent 71 établissements d'élevage de poulets, de porcs et de vaches ayant obtenu des certificats de sécurité sanitaire.

En décembre 2023, le groupe Vinafeed a inauguré l'élevage porcin Vina Farm – Tây Ninh No1 dans la commune de Suôi Ngo, district de Tân Châu. Vina Farm - Tây Ninh No1 s’étend sur une superficie de plus de 32 ha avec un capital d'investissement total de plus de 300 milliards de dôngs. Cette ferme applique un processus de gestion intelligent et fermé avec une technologie d'automatisation avancée dans des étapes telles que l'alimentation, le lavage, le nettoyage des étables, les contrôles sanitaires et la récolte.

En mars 2024, le groupe BAF a officiellement lancé l'exploitation du cluster agricole vert moderne de haute technologie Hai Dang à Tây Ninh. Il s'agit du plus grand groupe de super-fermes jamais créé par BAF, avec 5.000 truies et 60.000 porcs. Le même jour, BAF a également inauguré la ferme porcine de haute technologie de Tân Châu, d'une capacité de 30.000 porcs.

BAF ne s’est pas arrêté à la ferme de Hai Dang, et a continué à travailler sur la ferme Tâm Hung et le chantier de la ferme porcine Tây An Khanh, avec jusqu'à 60.000 porcs de capacité. Pour répondre aux besoins alimentaires d'un système agricole en expansion, BAF a également modernisé l'usine d’alimentation de Tây Ninh, augmentant ainsi la production de près de 70%.

De grands noms tels que les groupes De Heus, CP, Dabaco, Masan et QL, entre autres ont construit des fermes d'élevage de haute technologie dans cette province, se concentrant non seulement sur l'élevage mais développant également des usines de transformation de produits issus de l'élevage. Cela crée également des opportunités pour les produits d'élevage de Tây Ninh, de répondre aux normes d'exportation vers des marchés internationaux exigeants tels que l'Europe et les États-Unis.

Truong Giang/CVN