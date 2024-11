De nouveaux investissements affluent vers de nombreuses industries au Vietnam

Les secteurs de l'électronique, des composants automobiles, des semi-conducteurs et des technologies vertes au Vietnam bénéficient actuellement d’un nouvel afflux d’investissement, principalement en provenance de République de Corée, de Singapour et du Japon.

>> Le Vietnam attire une nouvelle vague d’investissements à forte valeur ajoutée

>> Grand chiffre d'affaires de l'industrie des matériaux de construction

>> Perspectives de développement des entreprises vietnamiennes

L'industrie vietnamienne connaît une transformation notable, stimulée par l'apport de capitaux étrangers, la mise en place de projets d'infrastructures d'envergure et un cadre juridique propice aux investissements.

Photo : VNA/CVN

John Campbell, directeur de l'immobilier industriel chez Savills Vietnam, souligne que les atouts du Vietnam, tels que ses forts afflux d'investissement direct étranger (IDE), sa position géographique stratégique, ses coûts compétitifs, l'essor du commerce électronique, sa politique commerciale ouverte et son rôle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, sont essentiels pour l’offre et la performance à long terme du secteur logistique.

Concernant le climat d'investissement, John Campbell prévoit une croissance économique de 6,1% pour le Vietnam en 2024, avec une inflation projetée à 4,5%. Les investissements directs étrangers devraient progresser de 7% sur un an, soutenant le marché de l'immobilier industriel, tandis que le tourisme international et le commerce de détail montrent des signes encourageants de reprise.

Il précise que les principaux secteurs ayant attiré de grands investissements au cours des trois premiers trimestres de l'année incluent l'électronique, les composants automobiles, les semi-conducteurs et les technologies vertes. Les investisseurs majeurs - la République de Corée, Singapour et le Japon - ont mis l'accent sur la transition vers une industrie manufacturière de haute technologie et à forte valeur ajoutée. Le secteur manufacturier représente environ 63% des IDE, illustrant l'attractivité du Vietnam au-delà de la simple production à faible coût.

Le spécialiste de Savills Vietnam explique que pour consolider cette nouvelle vague d'investissements, le Vietnam intensifie ses investissements dans les infrastructures. L'accent est mis sur des projets stratégiques tels que l'autoroute Nord-Sud, l'aéroport international de Long Thanh et les ports en eau profonde comme Cai Mep à Bà Ria-Vung Tàu, qui établiront des liaisons directes avec l'Europe, l'Amérique et l'Asie du Sud-Est. Par conséquent, de nombreuses régions économiques clés du Nord bénéficient d'infrastructures synchrones.

Outre les infrastructures de transport, le Vietnam promeut la connectivité numérique à travers l'expansion du réseau 5G et le développement de centres de données, favorisant ainsi la croissance du commerce électronique et de la logistique.

VNA/CVN