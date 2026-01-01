2025, une année époustouflante

En 2025, Le Courrier du Vietnam , seul hebdomadaire francophone du pays, a couvert une actualité dense, marquée par de grandes réformes et de fortes commémorations. Ses 53 Unes ont reflété un Vietnam en pleine mutation, entre tradition et modernisation.

>> Et si on se faisait une toile ?

>> Une année 2025 renversante

Des réformes clés pour un pays puissant

La présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en Une du Courrier du Vietnam allait de pair avec des avancées historiques pour le pays. Ce fut notamment le cas du numéro 23, fin mai - début juin, dont les visuels illustraient plusieurs résolutions majeures : la 66 du 30 avril 2025 du Politburo sur l’innovation dans l’élaboration et l’application des lois ; la 68 du 4 mai 2025 sur le développement du secteur privé ; ainsi que la 57 consacrée à l’essor de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

À la Une du numéro 17, on devinait également le chef du Parti prononçant un discours majeur lors du 11ᵉ plénum du XIIIᵉ Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), tenu du 10 au 12 avril à Hanoï. C’est à partir de ce moment que le pays est passé à 28 provinces et 6 villes relevant du ressort central, soit 34 entités administratives au total, contre 63 auparavant. Cette réforme marquait aussi la fin du fonctionnement des unités administratives au niveau du district, dans l’objectif d’assurer un développement rapide, stable et durable, d’améliorer la qualité de vie de la population et de rationaliser l’appareil administratif.

La Une du numéro 42 faisait, à quelques détails près, écho à celle du numéro 17. Il est aujourd’hui intéressant de mettre ces deux éditions en regard et d’y observer une remarquable continuité. Dans ce numéro 42, Tô Lâm dressait un bilan 2025 résolument positif : avec un PIB en hausse de 8,22% au troisième trimestre et un excédent commercial proche de 17 milliards de dollars, 15 indicateurs majeurs devaient être atteints ou dépassés, avec une croissance annuelle projetée entre 8,1% et 8,5%.

Enfin, la Une du numéro 35 établissait un pont symbolique entre le Vietnam de 1945 et celui d’aujourd’hui et de demain, à travers de grands projets structurants, dont le Centre national des expositions de Đông Anh à Hanoï, sur fond d’un Vietnam moderne, connecté et résolument tourné vers l’avenir.

Faire du Vietnam une nation high-tech

Tout avait d’ailleurs commencé dès le numéro 2, consacré aux semi-conducteurs sous le titre : Le Vietnam vise les sommets. À la Une du numéro 7, une chercheuse de pointe œuvrait pour positionner le pays à l’avant-garde de la recherche innovante, au Bloom Global Food and Beverage Innovation Centre, premier centre mondial de ce type implanté au Vietnam, à Binh Duong (Sud).

Science, tecnologie, innovation et numérique sont ainsi apparus comme les piliers de la transformation stratégique nationale : à la fois condition indispensable et opportunité unique pour accompagner l’ascension du pays. Le mot “technologie” figurait également en Une du numéro 38, associé à ceux d’intégration et de développement durable.

Le pays devenait “Vietnam 4.0”. À la Une du numéro 28, avec cette accroche parlante : Demain se joue aujourd’hui !

Dans le numéro 49, le regard se portait sur la province montagneuse de Lai Châu (Nord), où deux femmes issues d’une minorité ethnique avaient suivi une formation dispensée par un garde-frontière dans le cadre du programme d’“alphabétisation numérique”, préparant ainsi leur avenir. Celui-ci passera aussi par les énergies renouvelables : panneaux photovoltaïques et éoliennes figuraient en Une du numéro 32. Comme pour ce dernier, la Une du numéro 44 ne présentait ni personnages ni paysages, mais un logo : celui de la Convention de Hanoï sur la cybercriminalité, ouverte à la signature les 25 et 26 octobre 2025. Une première mondiale pour une ville vietnamienne, dans un domaine au cœur des enjeux internationaux.

Nouvelle star du tourisme mondial

Le numéro 39 invitait à découvrir la province de Quang Ninh (Nord), dont les richesses naturelles et culturelles attirent les visiteurs tout au long de l’année, tout en jouant un rôle stratégique en matière de défense. À la Une du numéro 4, d’autres destinations incontournables étaient mises en avant, comme Huê ou Hôi An (Centre).

Grâce au numéro 8, les lecteurs plongeaient dans l’univers des fêtes printanières, traditions vivantes à l’image de la fête villageoise de Triêu Khúc, en banlieue de Hanoï. La Une du numéro 31 proposait une immersion saisissante dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, à deux pas de la grotte Son Đoong (Centre), la plus vaste au monde.

Les nouvelles technologies ont traversé l’ensemble de 2025. Une intelligence artificielle a même permis de créer la Une du tout dernier numéro de l’année (N°53), illustrant le tournant fondamental du pays dans sa transformation numérique et son développement technologique.

Enfin, la Une du numéro 48 résumait parfaitement l’année touristique et culturelle : Le patrimoine, trésor national, ressource stratégique.

Le Vietnam reste également profondément attaché à la Francophonie, comme en témoignaient les Unes des numéros 3 (Agriculture durable : la Francophonie se mobilise) et 16 (Hanoï vibre au rythme de la culture francophone). Chaque semaine, Le Courrier du Vietnam revendique son identité à travers son slogan : “Le Vietnam en français, la Francophonie au Vietnam”. On pourrait désormais y ajouter : “depuis 33 ans”.

Achevons ce tour d’horizon par cinq coups de cœur personnels, cinq Unes 2025 qui ont particulièrement retenu l’attention par leurs couleurs, leurs formes, leurs titres ou leur force artistique.

Hervé Fayet/CVN