Les médias argentins soulignent l'importance de la victoire du Vietnam en 1975

Les médias argentins ont souligné l'importance de la victoire du Vietnam le 30 avril 1975, la décrivant comme un symbole de solidarité révolutionnaire mondiale et de résilience nationale.

>> Printemps 1975 : victoire historique et triomphe de la pensée stratégique du Parti

>> La campagne Hô Chi Minh de 1975 : des vétérans se souviennent

>> Un grand défilé commémore les 50 ans de la réunification nationale

Photo : VNA/CVN

Dans un article intitulé "Vietnam : hier, aujourd'hui et pour toujours" publié par le site web argentin Resumen Latinoamericano, le journaliste Ruben Darío Guzzetti a souligné que le 30 avril revêt une signification profonde non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour l'humanité tout entière.

Il a décrit cette date comme l'aboutissement de plus d'un siècle de lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance nationale et la libération du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme.

L'article a salué le leadership et les capacités organisationnelles du Parti communiste du Vietnam, qui, selon l'auteur, ont joué un rôle décisif dans la victoire du pays. Ruben Darío Guzzetti a souligné que la révolution vietnamienne constitue une source d'inspiration durable, perpétuant la foi en un avenir juste et pacifique.

Il a souligné que lorsque l'on parle du Vietnam, on l'associe souvent à des valeurs telles que le courage, la persévérance, l'unité, la dignité, le socialisme et l'esprit révolutionnaire.

Le journaliste a également rappelé la vague de soutien mondial au Vietnam, notamment en Amérique latine, où, dans les années 1960 et 1970, de nombreux mouvements de solidarité ont émergé en opposition à la guerre et en soutien à la longue résistance vietnamienne.

Des centaines de milliers de militants et de citoyens épris de paix ont formé des groupes et participé à des manifestations du Rio Grande à la Terre de Feu, exprimant leur soutien à la cause vietnamienne.

Ruben Darío Guzzetti a conclu en affirmant que le 30 avril 1975 restera à jamais un événement marquant de l'histoire politique internationale, célébré par les peuples du monde entier.

VNA/CVN