Les performances économiques du Vietnam en 2025 sont remarquables

Le directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, Shantanu Chakraborty, a déclaré que les performances économiques du Vietnam en 2025 étaient remarquables malgré les défis mondiaux.

>> L’économie vietnamienne a terminé en trombe l’année 2025

>> Le Vietnam se prépare à une nouvelle phase de croissance du commerce électronique

>> Croissance économique et justice sociale : un modèle de développement inclusif qui dément les critiques

>> Réformes majeures : le Vietnam prépare sa prochaine phase de croissance

Photo : CTV/CVN

Dans un récent entretien avec le Government News (VGP), le responsable a indiqué que l’année 2025 a été marquée par de fortes turbulences pour les économies mondiales et régionales, avec de nombreuses incertitudes et surprises, et un impact mitigé sur la croissance et l’intégration mondiale.

Le Vietnam a toutefois enregistré une croissance du PIB de 7,9% au cours des trois premiers trimestres de 2025, contre 6,8% sur la même période en 2024, soit une croissance positive d’un trimestre à l’autre.

À fin novembre, les exportations ont progressé de 16,1% par rapport à l’année précédente, atteignant 430 milliards de dollars américains, tandis que les importations ont augmenté de 18,4% pour s’établir à 410 milliards de dollars américains, dégageant ainsi un excédent commercial de 20,5 milliards de dollars américains.

L’attractivité des investissements directs étrangers (IDE) a été soutenue, les flux décaissés au cours des onze premiers mois de l’année atteignant 23,6 milliards de dollars américains, en hausse de 8,9%, tandis que le capital enregistré s’élevait à 33,7 milliards de dollars américains, soit une progression de 7,4%.

Le succès économique du Vietnam en 2025 a été porté par des facteurs à la fois externes et internes, notamment un commerce et des investissements dynamiques, ainsi que par des politiques efficaces.

"Le gouvernement vietnamien a déployé des efforts considérables en entreprenant des réformes de grande envergure pour atteindre ses objectifs de croissance. L’accélération des réformes institutionnelles en cours, visant à améliorer l’efficacité, est opportune et louable. Il convient de veiller à une mise en œuvre rapide et complète pour obtenir des résultats concrets", a-t-il souligné.

En termes d’orientations, les vastes réformes des politiques de développement - touchant à la science et à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, au développement du secteur privé, au développement humain dans les domaines de l’éducation et de la santé, et à la sécurité énergétique - sont toutes pertinentes et urgentes, a ajouté Shantanu Chakraborty.

Grâce à ses excellents résultats en 2025, le Vietnam est bien placé pour maintenir sa dynamique de croissance et gérer efficacement les risques émergents.

Le pays est toutefois confronté à d’importants défis en matière de stabilité financière, de pressions externes, de résilience climatique et de nécessité de maintenir sa compétitivité et sa diversification.

Le Vietnam dispose de nombreuses opportunités pour soutenir sa croissance économique et attirer les investissements.

Concernant les principales opportunités pour le Vietnam à l’horizon 2026 et au-delà, il a déclaré que les réformes visant à améliorer l’environnement des affaires, à renforcer les institutions et à accroître l’efficacité du marché peuvent libérer la productivité et soutenir une croissance plus rapide et plus durable. Les résultats initiaux sont mitigés et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour consolider les premiers acquis.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, une main-d’œuvre jeune et férue de technologie soutient la croissance des services numériques, de la fintech, du commerce électronique et de la logistique intelligente. Le pays devrait poursuivre ses efforts en matière de perfectionnement des compétences et d’écosystèmes d’innovation afin de stimuler une croissance à plus forte valeur ajoutée, fondée sur la connaissance.

S’appuyant sur ses atouts actuels, le Vietnam a le potentiel d’attirer davantage d’IDE de haute qualité dans l’électronique, la fabrication de haute technologie et les industries vertes, grâce à des investissements dans les énergies renouvelables, la modernisation du réseau électrique et les infrastructures résilientes face au changement climatique. Ceci créera des opportunités de croissance pour les investissements nationaux et étrangers.

Shantanu Chakraborty a suggéré au Vietnam de privilégier le développement de la demande intérieure, tant en matière de consommation que d’investissement. Ce développement doit être soutenu par des investissements publics continus dans les transports, les infrastructures numériques et les projets résilients face au changement climatique, tout en poursuivant les réformes structurelles visant à améliorer l’environnement des affaires, à accroître la productivité et à accélérer la transition numérique et verte.

Des mesures favorisant l’innovation et la technologie peuvent être mises en œuvre grâce à des marchés fonctionnels pour la science, la technologie et l’entrepreneuriat, un écosystème dynamique de jeunes entreprises, un cadre réglementaire solide et une collaboration public-privé. Ces mesures sont essentielles pour renforcer la compétitivité, assurer une croissance plus durable et à plus forte valeur ajoutée, augmenter les revenus des ménages et améliorer la confiance des consommateurs.

Le directeur national de la BAD au Vietnam a souligné la nécessité de soutenir la demande extérieure, notamment dans les secteurs manufacturier et des exportations, en renforçant la compétitivité et en diversifiant les marchés, ainsi qu’en approfondissant l’intégration des entreprises nationales dans les chaînes de valeur mondiales grâce à des partenariats avec les exportateurs d’IDE, et en maintenant un niveau élevé de performance manufacturière et d’afflux d’IDE.

Les perspectives économiques du Vietnam restent positives, avec de fortes opportunités en matière d’IDE, de transformation numérique, de croissance verte et d’innovation. Pour saisir ces opportunités, il faudra mettre en œuvre efficacement des réformes structurelles, assurer une gestion macroéconomique équilibrée et poursuivre les investissements dans le capital humain et les infrastructures. Les principaux risques sont les chocs externes et les défis structurels internes, mais avec des politiques et un soutien adaptés, le Vietnam est bien placé pour une croissance durable et à forte valeur ajoutée, a-t-il déclaré.

Mesures clés

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement vietnamien s’est fixé un objectif ambitieux : atteindre le statut de pays à revenu élevé d’ici 2045 et réaliser une croissance à deux chiffres entre 2026 et 2030, notamment dans un contexte mondial difficile.

Selon Shantanu Chakraborty, cet objectif constitue une orientation pertinente pour les réformes gouvernementales, et sa réalisation dépend de la mise en œuvre effective des actions nécessaires.

Pour maintenir une croissance élevée sur le long terme, le Vietnam doit poursuivre ses réformes fondamentales afin de développer ses exportations, ses investissements et sa consommation, tout en préservant la stabilité macroéconomique, a-t-il recommandé.

À court terme, un plan de relance massif des investissements publics peut stimuler la croissance. Une sélection rigoureuse des projets et une exécution rapide sont essentielles pour garantir un retour sur investissement élevé et renforcer la viabilité budgétaire.

À plus long terme, une accélération des investissements publics dans des infrastructures de qualité peut contribuer à débloquer les investissements du secteur privé et les IDE, et ainsi renforcer la compétitivité du pays. Ces investissements, notamment dans les infrastructures d’énergie propre et la modernisation du réseau électrique, soutiendront l’engagement du gouvernement en faveur de la neutralité carbone et mobiliseront des financements climatiques.

Les mesures de relance budgétaire et l’assouplissement monétaire ne pourront stimuler le développement économique à long terme que s’ils s’accompagnent d’efforts visant à améliorer l’environnement des affaires, à garantir la transparence de la réglementation et à promouvoir la transformation numérique.

Ces réformes permettront aux entreprises vietnamiennes de monter en gamme et d’améliorer leur efficacité, tant dans le secteur privé que public. Elles devraient favoriser l’innovation et le développement technologique en établissant des marchés robustes pour la science, la recherche et l’entrepreneuriat, afin d’accélérer la transformation numérique et de stimuler un écosystème de start-up dynamique. La collaboration entre les secteurs public et privé est essentielle pour renforcer la capacité d’innovation.

Outre les réformes de la réglementation des entreprises, le pays doit également investir dans le développement des ressources humaines, en particulier dans la formation aux compétences numériques, techniques et environnementales, et dans le renforcement de la protection sociale afin de bâtir une résilience et de favoriser une croissance inclusive. Ces mesures contribueront à améliorer la productivité de la main-d’œuvre, élément crucial pour transformer le modèle de croissance.

Si le Vietnam maintient des progrès constants en matière de stabilité macroéconomique, de mesures de relance à court terme, de réformes structurelles à plus long terme et de développement du capital humain, il est en mesure d’atteindre des objectifs de croissance durable et de bâtir une économie plus résiliente et compétitive, a-t-il conclu.

VNA/CVN