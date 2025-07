Un expert argentin souligne le rôle des BRICS pour le Vietnam

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Marcelo Ramírez - collaborateur de plusieurs médias internationaux, dont Sputnik, BRICS et Telesur - a estimé que le moment est opportun pour Hanoï d’équilibrer ses relations internationales. Le pays devrait, selon lui, diversifier et élargir ses partenariats afin de multiplier ses débouchés économiques.

S’agissant des questions régionales, telles que les différends en Mer Orientale, Marcelo Ramírez a considéré que le Vietnam et la Chine disposeraient, grâce aux BRICS, d’un forum supplémentaire pour résoudre leurs désaccords de manière pacifique, par le dialogue, dans le cadre d’organisations multilatérales.

D’après l’expert argentin, l’ascension des économies émergentes comme le Vietnam est un phénomène inéluctable. Autrefois pays pauvre, le Vietnam a accédé au statut de nation à revenu intermédiaire avec une croissance soutenue, et doit désormais jouer un rôle plus influent dans la définition des nouvelles institutions mondiales.

Marcelo Ramírez a ajouté que l’émergence de nouvelles institutions financières, commerciales et politiques telles que les BRICS, joue un rôle clé en offrant des alternatives au modèle occidental traditionnel.

Il a souligné que le fait que le Vietnam et l’Indonésie - deux membres importants de l’ASEAN - rejoignent les BRICS, en tant que pays partenaire ou membre à part entière, pourrait constituer un moteur pour l’intégration et l’harmonisation des normes et réglementations entre les deux régions, favorisant ainsi une convergence fluide et mutuellement bénéfique.

La coopération entre l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud-Est est, selon lui, hautement complémentaire : la première dispose d’importantes ressources naturelles, de minerais, de denrées alimentaires, d’eau et d’énergie, tandis que la seconde - et le Vietnam en particulier - possède une forte capacité technologique et industrielle. La mise en relation de ces deux régions ouvrirait de vastes opportunités de développement bilatéral.

Enfin, l’expert argentin a conclu que l’Amérique du Sud doit réduire sa dépendance vis-à-vis des marchés traditionnels comme les États-Unis et l’Europe - confrontés à des difficultés telles que la crise énergétique en Europe - pour se tourner vers de nouveaux partenaires émergents, notamment ceux de l’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN