Un journal argentin souligne la portée historique de la Révolution d’Août

À l’occasion du 81 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août), le journal argentin Acercándonos Ediciones a publié, le 19 août (heure locale), un article soulignant la portée historique de cet événement majeur de l’histoire du Vietnam.

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Photo : Capture d'écran/VNA/CVN

Intitulé "La Révolution d’Août, le peuple vietnamien a vaincu le fascisme", l’article présente cet événement comme un tournant qui a permis au peuple vietnamien de se libérer de la domination coloniale et fasciste, de recouvrer son indépendance et sa souveraineté et d’ouvrir une nouvelle ère dans l’histoire nationale.

L'article affirme que la Révolution d’Août est le résultat d'un long processus de lutte du peuple vietnamien contre l'oppression et le régime colonial, sous la direction du Président Hô Chi Minh et des forces révolutionnaires. Sa victoire a créé les prémisses de la naissance de la République démocratique du Vietnam

Le journal argentin rappelle que, le 2 septembre 1945, le président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d’indépendance à Hanoï, proclamant la naissance d’un État vietnamien indépendant. Il estime que les événements d’août 1945 ont non seulement changé le destin de la nation vietnamienne, mais ont également nourri l’aspiration et la volonté de nombreux autres peuples à se libérer du régime colonial.

Dans une synthèse historique, Acercándonos Ediciones rappelle que la France a progressivement établi sa domination au Vietnam à partir de 1858. Pendant plusieurs décennies, de nombreux mouvements patriotiques ont émergé, témoignant de la volonté indomptable du peuple vietnamien.

L’article met particulièrement en avant le développement du mouvement révolutionnaire dirigé par le président Hô Chi Minh. Le 3 février 1930, le leader Nguyễn Ái Quốc a présidé la réunion de fondation du Parti communiste du Vietnam, marquant un tournant majeur. En 1941, le Front Việt Minh a été créé afin de rassembler toutes les couches de la population dans la lutte pour l’indépendance.

Lorsque le Japon a annoncé sa capitulation face aux alliés le 15 août 1945, les forces révolutionnaires vietnamiennes ont saisi cette occasion. Le 19 août 1945, la population de Hanoï a pris le pouvoir, déclenchant un mouvement qui s’est rapidement étendu à l’ensemble du pays.

Le journal argentin souligne que la Révolution d'Août a ouvert une nouvelle ère dans laquelle le peuple vietnamien a retrouvé sa dignité, sa souveraineté, son indépendance et son droit de vivre en paix.

Du point de vue du journal, cette victoire est devenue une source d'inspiration pour les peuples luttant contre le colonialisme, démontrant qu'une nation opprimée peut se lever pour décider de son propre destin. L'article rappelle également que la célébration de cette révolution est l'occasion d'honorer ceux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance.

Plus de huit décennies plus tard, l’article montre que la Révolution d’Août reste perçue en Argentine comme un symbole de la volonté d’indépendance du peuple vietnamien et comme un événement ayant contribué à encourager les mouvements de libération nationale à travers le monde.

VNA/CVN