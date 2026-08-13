Perfectionner les institutions pour créer un avantage concurrentiel pour le Vietnam

Un système juridique solide, transparent, stable et adaptable permettra au Vietnam de mobiliser plus efficacement les ressources, de renforcer la confiance des citoyens, des entreprises et des investisseurs, ainsi que d’améliorer la capacité du pays à faire face aux chocs extérieurs, a déclaré Julie Nguyên, présidente des Initiatives Canada - ASEAN au Centre de recherche sur l’Asie de l’Université York.

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S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Canada, Julie Nguyên a déclaré que les institutions et les lois devaient véritablement devenir un avantage concurrentiel, constituant le fondement et le moteur du développement du pays.

Pour atteindre son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, le Vietnam doit générer de nouveaux moteurs de croissance, libérer les forces productives et développer de nouvelles industries. Dans ce processus, l’élaboration d’un cadre juridique permettant de libérer les capacités productives, de lever les goulots d’étranglement et de mobiliser efficacement toutes les ressources disponibles revêt une importance capitale.

Julie Nguyên a souligné que les lois devaient ouvrir la voie au développement, en permettant aux citoyens et aux entreprises de jouer leur rôle d’acteurs clés et de participer activement au développement socio-économique, à l’innovation ainsi qu’à l’application de la science et de la technologie. Lorsque la réglementation est claire, accessible et prévisible, les entreprises sont plus enclines à réaliser des investissements à long terme, à accroître leur production et à expérimenter de nouveaux modèles.

Le Vietnam doit également conjuguer étroitement ressources intérieures et extérieures, en tirant parti efficacement des capitaux d’investissement, de la technologie, des connaissances et de l’expertise internationale en matière de gestion. Le processus d’amélioration du cadre juridique doit s’appuyer sur les réalités et les atouts du pays, tout en intégrant de manière sélective les valeurs progressistes et les acquis de la doctrine juridique mondiale.

En évaluant l’impact des décisions adoptées par l’Assemblée nationale de la XVIe législature lors de sa première session extraordinaire, l’experte s’est déclaré convaincu qu’elles entraîneraient des changements positifs, contribuant ainsi à renforcer l’image et le rayonnement du Vietnam sur la scène internationale. La poursuite des réformes et des améliorations institutionnelles témoigne de la volonté du Vietnam de mettre en œuvre une vision de développement claire, concrète et à long terme.

Selon Julie Nguyên, les réalisations accomplies après près de 40 ans de dôi moi (renouveau) ont contribué à renforcer la confiance des chercheurs, de la communauté vietnamienne à l’étranger et des partenaires internationaux. Cette confiance encouragera également les Vietnamiens d’outre-mer à apporter davantage de connaissances, d’expertise, de technologies, d’investissements et de réseaux internationaux au développement de leur pays d’origine.

VNA/CVN