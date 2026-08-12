La KPL met en avant le rôle des deux Assemblées nationales dans les relations Laos - Vietnam

Dans un article publié le 11 août, l’Agence lao de presse (KPL) a souligné la coopération étroite et globale entre les Assemblées nationales lao et vietnamienne, qui contribue au renforcement des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération globale et de lien stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

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Cet article a été publié dans le contexte du décès du président de l’Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane, afin de rendre hommage à ses contributions aux relations entre le Laos et le Vietnam en général, et aux liens entre les deux organes législatifs en particulier.

Photo : VNA/CVN

Selon l’auteur, le Laos et le Vietnam entretiennent une amitié traditionnelle, leurs relations diplomatiques ayant été officiellement établies le 5 septembre 1962.

Les deux pays voisins partagent une proximité géographique, culturelle et historique, marquée par un soutien mutuel lors des luttes pour l’indépendance nationale et durant les décennies suivantes.

Ces relations, présentée par la KPL comme rare et fondée sur la fidélité et la confiance, a été construite au fil de nombreuses épreuves et grâce aux sacrifices consentis par les révolutionnaires des deux pays. Les deux peuples se sont notamment soutenus durant les périodes difficiles, dans un esprit de solidarité et de partage.

Sur la base de cet héritage historique, les organes législatifs lao et vietnamien maintiennent une coopération étroite dans tous les domaines. Leurs liens, établis par les présidents lao Kaysone Phomvihane, Souphanouvong et vietnamien Ho Chi Minh et maintenue par des générations de dirigeants des deux pays, constitue un patrimoine commun inestimable et un facteur déterminant dans le parcours politique et le développement de chaque nation.

L’histoire et la pratique démontrent que les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération globale et de lien stratégique entre le Laos et le Vietnam continuent de s’approfondir à travers une vision partagée, a indiqué l’auteur.

L’article de la KPL a rappelé un tournant majeur des relations bilatérales qui s’est opéré avec la création du Parti communiste indochinois en 1930, posant des bases solides pour les générations suivantes. Depuis la libération complète des deux pays en 1975, leur coopération globale s’est intensifiée, notamment avec la mise en œuvre du Traité d’amitié et de coopération signé en 1977 et l’accompagnement des processus de renouveau national engagés en 1986.

Grâce aux échanges réguliers de délégations de haut niveau et à différents niveaux, à la signature et à la ratification d’accords entre les deux gouvernements, ainsi qu’à la coopération dans l’élaboration de la Constitution et du système juridique, le perfectionnement de l’organisation, des fonctions et des missions des commissions parlementaires, la formation et le perfectionnement des experts, et la coordination avec les gouvernements et les Fronts de la Patrie dans les affaires intérieures et extérieures, les relations entre les deux Assemblées nationales sont devenues de plus en plus approfondies, substantielles et efficaces.

La KPL conclut que les liens étroits entre les Assemblées nationales lao et vietnamienne permettent de promouvoir leur rôle dans le renforcement des relations Vietnam-Laos. Ceux-ci constituent également une base et une ressource précieuses pour porter les relations Vietnam - Laos en général, ainsi que les relations entre les deux Assemblées nationales, à un nouveau niveau.

VNA/CVN