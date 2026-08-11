La presse australienne met en lumière la visite d’État du dirigeant vietnamien Tô Lâm

La visite d’État en Australie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, du 9 au 12 août, a suscité une grande attention et des évaluations positives de la part des principaux médias et analystes australiens qui l’ont qualifié d’une illustration éclatante du développement solide du partenariat stratégique global entre les deux pays.

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L’Australian Associated Press (AAP) a indiqué que les relations entre le Vietnam et l’Australie reposent sur un socle de confiance stratégique profonde, des intérêts convergents et un engagement commun envers l’avenir de la région.

Photo : VNA/CVN

L’agence de presse australienne a cité le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui, avant la visite, s’était déclaré impatient d’accueillir le secrétaire général et président Tô Lâm et d’échanger sur les moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale.

Soulignant l’essor des liens économiques bilatéraux, l’AAP a noté que les échanges commerciaux entre les deux pays ont doublé depuis 2020 pour atteindre 30 milliards de dollars australiens (21,1 milliards de dollars américains), faisant du Vietnam l’un des partenaires commerciaux de l’Australie connaissant la croissance la plus rapide.

Le Vietnam a émergé comme un marché majeur pour le charbon, le minerai de fer et l’aluminium australiens, tout en constituant une source importante d’étudiants internationaux. Alors que l’Australie fait face à une demande croissante en combustibles et en énergie, le Vietnam est de plus en plus perçu comme un partenaire prometteur ; le commerce et la coopération énergétique s’imposent ainsi comme des sujets clés de discussions mutuellement bénéfiques entre les deux dirigeants.

L’Australian Strategic Policy Institute (ASPI) a indiqué que la visite du leader suprême vietnamien s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de plus en plus mature et solide. Le Vietnam a rejoint le groupe des dix principaux partenaires commerciaux de l’Australie, tandis que cette dernière demeure un partenaire économique important pour le Vietnam.

Avec des échanges bilatéraux de biens et de services avoisinant les 30 milliards de dollars australiens en 2025 et un volume total d’investissements croisés s’élevant à 1,9 milliard de dollars américains, la synergie d’une forte croissance et d’un potentiel de coopération considérable devrait renforcer la connectivité stratégique entre les deux économies.

Le 11 août, le journal The Canberra Times a indiqué que des entretiens de haut niveau à Canberra pourraient ouvrir la voie à des retombées économiques à long terme. Il a souligné la position du Vietnam en tant que l’une des économies d’Asie du Sud-Est connaissant la croissance la plus rapide, ainsi que les efforts déployés par l’Australie depuis cinquante ans pour bâtir une solide amitié avec ce pays.

Le quotidien de la capitale australienne a cité le Dr Anne Vo, maître de conférences en culture et politique vietnamiennes à l’Université de Wollongong, selon qui le Vietnam joue un rôle de plus en plus central et offre une sécurité économique concrète aux entreprises australiennes dans un contexte mondial instable.

News.com.au et The Australian ont également identifié le commerce, la transition énergétique et la sécurité régionale comme des points clés de l’ordre du jour, susceptibles de générer une valeur ajoutée substantielle pour les deux économies.

Les médias australiens ont aussi prêté une attention particulière à la vision stratégique du Vietnam sur les affaires internationales.

L’AAP a rappelé les propos tenus en mai par le secrétaire général et président Tô Lâm lors du Dialogue de Shangri-La en mai 2026 où il a souligné que le monde est confronté à de multiples risques et incertitudes : plus connecté mais aussi plus vulnérable, plus avancé sur le plan technologique mais aussi plus exposé aux usages abusifs, plus profondément interdépendant, mais aussi de plus en plus vulnérable aux pressions et à la coercition.

L’agence de presse australienne a salué la position constante du Vietnam, qui privilégie la confiance, le dialogue et le respect du droit international pour surmonter les risques de division et de concurrence incontrôlée dans le contexte stratégique actuel.

VNA/CVN