Les médias néo-zélandais mettent en avant les résultats de la visite de Tô Lâm

La visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République du Vietnam, Tô Lâm, en Nouvelle-Zélande suscite une attention particulière de la part des médias locaux, qui y voient un tournant décisif dans les relations bilatérales.

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Photo : Capture d'écran/CVN

À travers une série d’articles et de reportages publiés les 12 et 13 août, la presse néo-zélandaise souligne que les deux nations passent désormais des engagements politiques de haut niveau à des programmes de coopération concrets, axés sur le commerce, l’investissement, l’éducation, l’agriculture, la science et la technologie, la défense et la sécurité, ainsi que la lutte contre le changement climatique.

Au lendemain de l’entretien officiel entre Tô Lâm et le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon, le 13 août à Auckland, Radio New Zealand (RNZ) a mis en exergue le message du Premier ministre Christopher Luxon concernant l’orientation claire des relations bilatérales. Ce message a également été souligné par le gouvernement néo-zélandais, qui estime que les accords conclus définissent l’orientation des relations bilatérales pour la prochaine décennie et doivent se traduire par des avantages concrets pour les populations des deux pays.

Dans un communiqué officiel intitulé "New Zealand, Viet Nam advance relationship" (La Nouvelle-Zélande et le Vietnam font progresser leur relation) publié le 13 août, le gouvernement néo-zélandais a précisé que les deux dirigeants se sont accordé aux nouvelles mesures pour promouvoir le partenariat stratégique global. L'objectif de la visite était donc de concrétiser ce partenariat et d'en tirer des avantages pour les deux pays.

Le Premier ministre Christopher Luxon a rappelé la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques et l’élévation de leurs relations au rang de partenariat stratégique global en 2025, soulignant que, si le rehaussement formel des liens exprimait une intention mutuelle, la visite actuelle venait concrétiser cette volonté par des actions pragmatiques.

Ce message, largement relayé par des plateformes d’information majeures telles que Scoop et 1News, a ainsi mis en lumière les résultats concrets de la visite, que le gouvernement néo-zélandais avait tenu à communiquer.

Selon les analyses de la presse locale, les résultats de cette visite d’État ne se limitent pas à la sphère diplomatique, mais ouvrent de nouvelles opportunités pour les entreprises exportatrices, renforcent les liens éducatifs et la coopération en matière de sécurité, tout en apportant un soutien aux agriculteurs et aux professionnels de santé des deux nations.

VNA/CVN