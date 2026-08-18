Un expert japonais souligne la fermeté et l’identité de la politique extérieure du Vietnam

La politique extérieure du Vietnam reflète son identité historique et culturelle, combinant souplesse dans ses relations avec ses partenaires et fermeté dans la défense de l’indépendance, de l’autonomie et des intérêts nationaux, a estimé le Professeur Shimizu Masaaki, de l’Université d’Osaka, au Japon.

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Photo : Pham Tuân/VNA/CVN

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Japon à l’occasion de sa nomination au titre d’"Ambassadeur de la langue vietnamienne", le Professeur Shimizu Masaaki a souligné que la politique extérieure du Vietnam était étroitement liée aux caractéristiques façonnées par son histoire et sa culture. Tout au long de son histoire, le Vietnam a entretenu des interactions avec de nombreuses grandes puissances et diverses cultures, tout en préservant son indépendance et son identité nationale.

Le Professeur a également souligné le rôle essentiel de la langue vietnamienne, des échanges entre les peuples et de la compréhension mutuelle des cultures dans le renforcement de la confiance entre les deux peuples, contribuant ainsi à approfondir le Partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon.

Chercheur spécialisé dans l’histoire de la langue vietnamienne, il a relevé que cette caractéristique se reflétait également dans l’évolution de la langue. Le vietnamien a intégré des influences du chinois, du français et d’autres langues, tout en conservant son identité propre. Grâce à une assimilation sélective et à la vietnamisation d’éléments extérieurs, la langue vietnamienne s’est enrichie et a contribué à la formation d’une culture linguistique particulièrement riche.

Selon lui, cela témoigne de la résilience et de la capacité du Vietnam à développer et à préserver une approche qui lui est propre tout au long de son histoire.

Évoquant la politique extérieure du Vietnam dans un contexte marqué par des incertitudes croissantes sur les plans mondial et régional, l’expert japonais a estimé qu’il était de plus en plus difficile pour un pays de dépendre d’un seul partenaire. Compte tenu de sa position géographique et de son histoire, le Vietnam doit développer et entretenir des relations avec un grand nombre de pays.

Shimizu Masaaki a insisté sur la nécessité de distinguer la souplesse diplomatique de l’absence de position indépendante. En restant ferme sur des principes fondamentaux tels que l’indépendance, l’autonomie et les intérêts nationaux, le Vietnam peut faire preuve de souplesse dans ses relations avec ses partenaires tout en élargissant sa coopération avec le plus grand nombre de pays possible. Selon lui, cette approche est particulièrement pertinente dans un environnement international complexe et imprévisible.

Au-delà des relations entre États, le professeur a particulièrement insisté sur l’importance de la compréhension mutuelle entre les peuples. Si les relations politiques et économiques peuvent évoluer en fonction de la conjoncture, la confiance établie entre les individus est susceptible de s’inscrire dans la durée.

Concernant sa nouvelle fonction d’"Ambassadeur de la langue vietnamienne", il a souligné que l’apprentissage d’une langue étrangère allait bien au-delà de l’acquisition d’un simple outil de communication. Il permet de mieux comprendre la vision du monde des locuteurs natifs, leurs valeurs et leur manière d’établir des relations avec les autres.

Photo : VNA/CVN

Bien que de nombreux Vietnamiens vivent, travaillent et étudient au Japon, les possibilités offertes aux Japonais d’apprendre le vietnamien et de découvrir la culture vietnamienne restent, selon lui, insuffisantes au regard du développement dynamique des relations bilatérales. Il considère ainsi ce domaine comme présentant un important potentiel de développement.

L’augmentation du nombre de Japonais apprenant le vietnamien permettrait d’accroître le nombre de personnes comprenant véritablement le Vietnam et de créer ainsi de nouveaux ponts entre les deux pays.

Dans ses recherches, le professeur a également relevé un trait culturel caractéristique des Vietnamiens : l’importance accordée aux relations humaines et la souplesse dans la communication, sans pour autant renoncer à leur identité. Ce trait se manifeste notamment dans la richesse des formes d’adresse en vietnamien, qui reflètent la conscience qu’a chaque locuteur de sa position par rapport à son interlocuteur. Cette souplesse, conjuguée à la fermeté sur les valeurs fondamentales, rejoint, selon lui, certains principes de la politique extérieure du Vietnam.

En tant qu’"Ambassadeur de la langue vietnamienne", Shimizu Masaaki souhaite rendre le vietnamien plus accessible au sein de la société japonaise, notamment dans les établissements scolaires, les entreprises, les communautés locales et les familles d’origine vietnamienne. Il souhaite que cette langue soit reconnue comme une ressource sociale et culturelle précieuse, susceptible de rapprocher les deux peuples.

Il a également exprimé l’espoir de voir se multiplier les occasions pour les Japonais de découvrir la langue et la culture vietnamiennes et de renforcer le soutien aux enfants d’origine vietnamienne vivant au Japon afin qu’ils puissent mieux préserver et valoriser la langue et le patrimoine de leur pays d’origine.

Shimizu Masaaki a affirmé que le Partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon ne reposait pas uniquement sur la coopération politique et économique, mais également sur les liens entre les peuples. Grâce à la langue vietnamienne, les habitants des deux pays peuvent mieux se comprendre, se respecter et bâtir une confiance durable, a-t-il souligné.

VNA/CVN