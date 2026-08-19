Hong Kong, un pôle de formation aux technologies avancées pour les étudiants vietnamiens

Aux côtés des destinations d’études traditionnelles en Europe, Hong Kong (Chine) s’impose désormais comme une destination d’enseignement supérieur de plus en plus prisée par les étudiants vietnamiens, en raison de sa proximité géographique, de ses affinités culturelles et de son environnement académique hautement internationalisé.

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Photo: VNA/CVN

Dans le contexte de l’intégration internationale approfondie du Vietnam et de la mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, la préparation proactive d’une main-d’œuvre qualifiée dans des domaines technologiques clés, tels que l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs, constitue une priorité stratégique.

Aux côtés des destinations d’études traditionnelles en Europe, Hong Kong (Chine) s’impose désormais comme une destination d’enseignement supérieur de plus en plus prisée par les étudiants vietnamiens, en raison de sa proximité géographique, de ses affinités culturelles et de son environnement académique hautement internationalisé.

L’un des établissements privilégiés par les étudiants internationaux est l’Université des sciences et technologies de Hong Kong (HKUST).

Cet établissement figure au 33e rang mondial et au 6e rang asiatique dans le classement universitaire QS, tout en occupant la première place à Hong Kong dans le domaine de l’informatique, notamment en intelligence artificielle et en apprentissage automatique.

S'exprimant à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), la Professeure Emily M. Nason, directrice des admissions de la HKUST, a précisé que l'université s'attache à offrir aux étudiants un socle de compétences solides associé à des connaissances interdisciplinaires et une vision globale.

Selon elle, l'établissement met l'accent sur trois aptitudes fondamentales : la résolution de problèmes complexes, la pensée internationale au sein d'un environnement multiculturel et l'immersion pratique à travers des projets de recherche, des stages et des études de cas réels.

Actuellement, environ 40 étudiants vietnamiens poursuivent un cursus de licence à la HKUST, principalement en sciences, commerce, ingénierie et sciences sociales. La professeure Nason a salué leur niveau académique remarquable, leur esprit ouvert, leur capacité d'intégration rapide ainsi que leur proactivité.

S’agissant des modalités d’admission et des bourses, la HKUST reconnaît le diplôme de fin d’études secondaires vietnamien, sous réserve de résultats scolaires satisfaisants, aux côtés de diplômes internationaux tels que le Baccalauréat International ou le GCE A-Level. Bien que l’ensemble des cours soit dispensé en anglais et que le niveau d’exigence linguistique soit élevé, la maîtrise du chinois n’est pas requise. L’université propose plusieurs catégories de bourses fondées sur les résultats académiques, les talents extrascolaires et les performances aux olympiades internationales ou asiatiques, permettant à une grande majorité des étudiants vietnamiens admis de bénéficier d’un soutien financier.

L'augmentation du nombre d'étudiants vietnamiens témoigne de l'approfondissement de la coopération éducative entre les deux parties. À cet égard, la consule générale du Vietnam à Hong Kong, Lê Duc Hanh, a estimé que les bonnes relations entre les deux parties et la politique vietnamienne d’attraction et de valorisation des talents créaient de nouvelles possibilités de coopération.

Les Vietnamiens étudiant et travaillant à Hong Kong peuvent ainsi contribuer aux échanges dans l’éducation et à la formation, ainsi qu’au développement des sciences, des technologies au Vietnam, a ajouté la diplomate.

VNA/CVN