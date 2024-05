L'Orchestre symphonique le plus ancien de Russie interprète de la musique vietnamienne

Dans le cadre du programme "Perles de la musique russe et vietnamienne", l'Orchestre symphonique académique d'État de Moscou (MGASO), l'un des orchestres les plus anciens de Russie, a choisi de jouer lundi 6 mai trois compositions du musicien vietnamien Lê Tu Minh, aux côtés d'œuvres de compositeurs russes renommés au grand auditorium du Conservatoire de Moscou.

Photo : VNA/CVN

L'Orchestre symphonique académique d'État de Moscou a offert au public trois chansons romantiques du musicien vietnamien Vê bên me (Retour à la mère), Oi con sông Vam Co et Hôi sinh (Revival). Ces performances ont été interprétées par la célèbre soliste Anna Aglatova, l'une des plus belles sopranos du monde, le violoncelliste et chef d'orchestre du Quatuor de violoncelles du Grand Théâtre de Moscou, Boris Liphanovsky, et l'orchestre dirigé par le chef Airat Kashaev.

Outre la reconnaissance professionnelle, ce programme musical russo-vietnamien a également une signification symbolique car il se déroule en mai, mois où les deux pays célèbrent leurs plus grandes fêtes - la Victoire de Diên Biên du Vietnam, le 7 mai, et le Jour de la victoire de Russie le 9 mai.

Répondant au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le musicien Lê Tu Minh a affirmé que lui et le président du comité exécutif de l'Association des musiciens russes Rashid Kalimullin espèrent voir ce spectacle constituer une "petite brique" pour promouvoir la solidarité entre la Russie et le Vietnam et contribuer au secteur musicale mondiale.

VNA/CVN