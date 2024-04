Le chef afro-américain Roderick Cox nommé directeur musical de l'Opéra Orchestre de Montpellier

L'Opéra Orchestre national de Montpellier a annoncé mardi 23 mars la nomination du chef afro-américain Roderick Cox au poste de directeur musical, succédant au Danois Michael Schonwandt qui a tenu cette fonction entre 2015 et 2023.

"Ce jeune chef d'orchestre américain de grand talent nous accompagnera avec brio (...) vers l'un de nos grands objectifs : faire de Montpellier une des capitales européennes de la musique", s'est réjoui le président de l'Opéra Orchestre, Bernard Serrou.

M. Cox s'est dit "profondément honoré" et "déterminé à perpétuer l'héritage d'excellence artistique qui caractérise cette institution tout en utilisant le pouvoir transformateur de la musique pour tracer de nouvelles voies audacieuses, en diversifiant nos programmes et en développant de nouveaux publics", dans le communiqué de sa nomination.

À 36 ans, il devient le plus jeune chef permanent à la tête de l'Opéra Orchestre.

C'est d'ailleurs la première fois qu'il devient directeur musical d'un orchestre national, après des passages acclamés à l'Orchestre Symphonique de Boston ou au Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin entre autres.

Originaire de Géorgie, aux États-Unis, il a lancé en 2019, en parallèle de ses activités de chef d'orchestre, la Roderick Cox Music Initiative : un programme de formation pour aider financièrement de jeunes musiciens américains de couleur.

Il milite également pour l'intégration plus importante du répertoire afro-américain dans les formations en conservatoire ou en université. Roderick Cox a notamment conçu le programme "Song of America : A Celebration of Black Music" à l'Elbphilharmonie de Hambourg.

"Son exigence artistique et son engagement en faveur de la diversification des publics" ont d'ailleurs été salués par le maire de Montpellier, Michaël Delafosse.

Roderick Cox prendra ses fonctions en septembre 2024, avant d'ouvrir la saison lyrique de l'Opéra Orchestre à la fin du mois avec trois représentations de "La Force du destin" de Verdi.

