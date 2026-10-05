Ebola en RDC : le bilan passe à 8.376 cas dont 4.042 décès

Le nombre de cas d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) est passé à 8.376, dont 4.042 décès, selon les derniers chiffres des autorités sanitaires congolaises, publiés lundi 5 octobre.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Un précédent bilan a fait état de 8.300 cas dont 4.018 décès. Le Dr Jean Kaseya, directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), a mis en garde contre le risque que représente la transmission continue en RDC pour les pays voisins.

Dans le même contexte, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que la transmission soutenue en RDC continue de poser un risque de propagation transfrontalière, les pays voisins étant confrontés à des risques accrus en raison notamment des mouvements de population à travers les frontières.

La plus grande flambée en nombre de personnes infectées remonte à 2014-2016 en Afrique de l'Ouest : en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. Elle avait fait plus de 11.000 morts.

Le virus Ebola est transmis à l'homme par des animaux infectés. Les principaux symptômes sont de la fièvre, des vomissements, des maux de tête et de gorge. Suivent des lésions des reins et du foie avec, parfois, des saignements internes et externes.

Le premier cas de maladie à virus Ebola chez l'homme a été enregistré en 1976 en RDC. L’actuelle flambée est la 17e.

APS/VNA/CVN