Le Vietnam concrétise la vision du Président Hô Chi Minh : "un pays plus décent, plus beau"

Ayant travaillé au Vietnam en tant qu’économiste pour la Banque mondiale (BM) et auteur de plusieurs ouvrages sur Hanoï, l’économiste uruguayen Martín Rama perçoit clairement les avancées du Vietnam dans la concrétisation de la vision du Président Hô Chi Minh : construire "un pays plus décent, plus beau".

L’économiste uruguayen Martín Rama considère le Vietnam comme l’un des exemples de réussite économique les plus remarquables de l’histoire moderne. Selon lui, le développement récent du pays constitue l’un des plus grands succès au monde. Les indicateurs économiques témoignent d’un rythme de croissance extraordinaire.

En moins de deux générations, le Vietnam est passé du rang de l’un des pays les plus pauvres à celui de pays à revenu intermédiaire. Le niveau de vie de la population s’est nettement amélioré. Lorsque la Banque mondiale a commencé à mesurer la consommation des ménages selon les normes internationales, dans les années 1990, environ 90% de la population vietnamienne vivait sous le seuil de pauvreté. Aujourd’hui, ce chiffre est quasiment nul. Les conditions de vie des citoyens se sont améliorées grâce aux progrès réalisés dans les domaines de l’éducation, de la santé et du logement.

En comparant le Vietnam à d’autres nations de la région, Martín Rama met en lumière une similarité avec la République de Corée : toutes deux ont réussi à évoluer d'une économie agricole vers la production de biens manufacturés basiques, puis de produits technologiques de plus en plus sophistiqués. Néanmoins, le Vietnam a effectué cette transition à un rythme plus soutenu. D'une économie initialement fermée, le pays est devenu un acteur majeur dans l'exportation de riz, de café et de textile. Aujourd'hui, les produits technologiques, tels que les tablettes électroniques et les logiciels, constituent une part significative de ses exportations.

Martín Rama observe également que le Vietnam suit une approche distinctive concernant ses entreprises publiques. Au lieu d'opter pour une privatisation massive, le pays a favorisé la mise en concurrence de ces entités, tout en dynamisant le secteur privé. Simultanément, une attention particulière a été accordée à la protection des travailleurs susceptibles d'être affectés par la restructuration des entreprises publiques. Grâce à cette stratégie, la production n'a pas connu d'effondrement et la stabilité sociale a été maintenue.

Selon lui, le Vietnam est aussi plus ouvert sur les plans culturel et social que d’autres pays ayant connu une économie planifiée. Le processus de Renouveau (Đổi mới) a commencé par une déclaration claire : le Vietnam est ami avec tous les pays, y compris ceux qui furent jadis ses ennemis. Cet esprit a facilité l’accès des Vietnamiens à Internet, encouragé les échanges internationaux et favorisé la coopération avec les investisseurs et chercheurs étrangers.

