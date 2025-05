Le Président Hô Chi Minh, une inspiration infinie pour des jeunes compositeurs

Le Président Hô Chi Minh a toujours été une source d’inspiration inépuisable pour les œuvres littéraires et artistiques, en particulier dans la musique.

Photo : NDEL/CVN

Son image reste vivante et continue de rayonner dans les créations des jeunes compositeurs, avec une sensibilité artistique contemporaine.

Ces œuvres contribuent à préserver et à mettre en valeur les valeurs morales, la pensée et le style de vie du président.

Bien que les chansons sur le Président Hô Chi Minh aient été profondément explorées par les générations précédentes avec des œuvres immortelles, les jeunes musiciens d’aujourd’hui continuent, avec créativité et passion, à utiliser le pouvoir de la musique pour maintenir vivante et diffuser largement son image auprès du public, en particulier des jeunes.

À l’occasion du 112e anniversaire du départ du Président Hô Chi Minh à la recherche de la voie du salut national, le musicien Kiên Ninh a retracé ce périple à travers sa chanson Người đi tìm hình của nước (Celui qui partit chercher l’image de la Patrie), une mise en musique du poème éponyme de Chê Lan Viên.

L’auteur a consacré près de trois ans à mûrir ce projet, choisissant avec soin les vers les plus percutants du poème pour les intégrer aux paroles de la chanson. Il a réussi à allier la musique moderne à des éléments folkloriques pour exprimer l’image du Président à travers une mélodie à la fois lyrique et vibrante.

Le compositeur confie que la plus grande difficulté, lorsqu’on écrit sur Hô Chi Minh, est de trouver une image nouvelle, originale, qui ne duplique pas ce qui a déjà été exploré.

C’est sa créativité et sa passion pour ce thème qui lui ont permis de surmonter les défis.

Avec un style d’arrangement musical innovant et jeune, il souhaite que sa chanson transmette le message sur Hô Chi Minh d’une manière accessible et compréhensible pour les jeunes générations.

Dans le même esprit de mise en valeur, par la musique, des contributions et du sacrifice du président pour la nation vietnamienne, le groupe Oplus a présenté au public, le 27 avril dernier, la chanson Người là ánh sáng (Vous êtes la lumière), dans le cadre de leur projet de réinterprétation de la musique révolutionnaire intitulé #VN1945.

Cette œuvre apporte un souffle nouveau aux chansons sur le Président Hô Chi Minh.

L’artiste Quang Minh, leader du groupe, déclare que composer une chanson sur Hô Chi Minh représente un grand défi, car le sujet n’est pas facile d’accès pour les jeunes générations.

Le groupe a choisi de représenter l’image du Président sous un angle nouveau, en utilisant des instruments modernes et un style rock, rendant la chanson puissante et dynamique, tout en conservant une émotion sincère et un profond respect.

Outre Kiên Ninh et le groupe Oplus, de nombreux autres jeunes compositeurs passionnés par le thème de Hô Chi Minh, tels que Hô Trong Tuân, An Hiêu, Ta Duy Tuân, Vo Thê Hung ou encore Le Anh Tu, contribuent à renouveler l’image du président Hô Chi Minh à travers les genres musicaux contemporains.

Sans se limiter à la musique traditionnelle ou au style des marches, ils cherchent à combiner émotion authentique et techniques nouvelles, utilisant des genres modernes, tels que la pop, le rock, la ballade ou le folk contemporain, intégrant également des technologies de performance pour captiver le public.

Un signe encourageant est que ces nouvelles chansons sur Hô Chi Minh reçoivent un accueil très positif de la part du jeune public.

En tant que producteur et directeur musical de nombreux grands spectacles, le musicien Kiên Ninh observe que les œuvres récentes de qualité sur Hô Chi Minh sont chaleureusement accueillies.

Ces chansons au style jeune et moderne rendent les programmes officiels plus attrayants et vivants.

De même, le groupe Oplus a été agréablement surpris par les retours positifs du public, des médias et des professionnels dès la sortie de leur chanson Người là ánh sáng.

L’artiste Quang Minh confie : "Nous sommes très heureux que cette chanson soit appréciée. Et fiers d’avoir contribué à transmettre et à prouver qu’il s’agit d’une manière efficace de permettre aux jeunes générations de mieux approcher et ressentir profondément l’image de notre cher leader".

Écrire sur le président Hô Chi Minh à l’ère contemporaine ne se limite pas à exprimer amour et respect : les compositeurs d’aujourd’hui s’attachent à construire une image sincère, plus personnalisée du président.

Qu’il s’agisse d’efforts individuels ou de collaborations créatives, cela montre que le style musical peut évoluer, mais que l’attachement au Président Hô Chi Minh demeure intact dans le cœur de chaque Vietnamien.

Ces mélodies et interprétations modernes, empreintes de jeunesse, véhiculent toujours l’amour, la gratitude et la volonté de préserver les valeurs spirituelles léguées par Hô Chi Minh. Ainsi, son image continue d’accompagner la nation, inspirant les générations d’aujourd’hui et de demain.

NDEL/VNA/CVN