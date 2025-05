L'idéologie de Hô Chi Minh, source d'inspiration pour les mouvements d'indépendance

Miguel Mejía, secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, a affirmé que l’idéologie de Hô Chi Minh constituait une source d’inspiration pour les mouvements de lutte en faveur de l’indépendance nationale et de la justice sociale à travers le monde.

>> Célébration du 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh au Laos

>> Diverses activités en Hongrie pour fêter l'anniversaire du Président Hô Chi Minh

>> Hô Chi Minh et les 50 ans de relations Vietnam - Mexique mis à l’honneur au Mexique

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890), M. Mejía a évoqué la portée universelle de la pensée du leader vénéré du peuple vietnamien et les leçons qu’elle offre au mouvement progressiste mondial. Il a souligné que les enseignements de Hô Chi Minh sur la force de la grande union nationale conservent toute leur pertinence pour les mouvements progressistes d’Amérique latine aujourd’hui.

Évoquant les relations bilatérales, M. Mejía a rappelé que le Vietnam et la République dominicaine avaient établi leurs relations diplomatiques en 2005, avant d’ouvrir officiellement leurs ambassades en 2023. Il s’est souvenu avec émotion : "Le lever du drapeau dominicain pour la première fois à Hanoï a été un moment historique pour nous."

Concernant la coopération économique, les priorités mentionnées sont l'agriculture, les télécommunications et l'énergie. M. Mejía a souligné le potentiel avec Viettel et assuré que la République dominicaine facilitera les investissements vietnamiens dans ses zones franches. Il a également salué le modèle de développement vietnamien, notamment sa capacité à allier croissance économique et souveraineté nationale.

Le secrétaire général du MIU a enfin salué le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam dans la préservation et le développement de l’idéologie de Hô Chi Minh, en l’adaptant aux réalités contemporaines. Il a également souligné la vision stratégique du Vietnam en matière de politique étrangère multilatérale.

VNA/CVN