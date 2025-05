Quatre résolutions stratégiques pour un Vietnam puissant et prospère

Animé d’une volonté et d’une détermination sans faille, le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement puissant et prospère, en visant deux jalons cruciaux : 2030 et 2045. Pour concrétiser cet objectif, le pays a adopté, en un court laps de temps, quatre résolutions stratégiques marquant des changements majeurs dans la pensée, la perception et l’action. Ces quatre textes constituent les «quatre piliers», posant les fondations nécessaires pour permettre au pays de prendre son envol dans les années à venir.

Bien que les Résolutions 57, 59, 66 et 68 ciblent chacune un domaine spécifique, elles poursuivent un objectif commun: permettre au Vietnam de croître de manière rapide mais durable, et de rejoindre, d’ici 2045, le cercle des pays développés à revenu élevé.

La Résolution 57 identifie la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme les nouveaux piliers de la croissance.

La Résolution 59 vise à élargir les horizons du développement par une intégration internationale proactive et dynamique.

La Résolution 66 appelle à l’amélioration d’un cadre juridique transparent et moderne, garantissant les droits humains et les droits des citoyens.

Enfin, la Résolution 68 encourage le secteur privé à devenir le moteur central de l’économie nationale.

Une transformation profonde et globale de la pensée

Ces quatre résolutions portent une vision du développement résolument novatrice. C’est un véritable tournant dans la pensée stratégique du Vietnam, une évolution à la fois enracinée dans les acquis des 40 années de Renouveau, et pleinement en phase avec les grandes dynamiques du monde contemporain.

"Ce changement de pensée est un tournant fort et nécessaire, né du besoin de développement du pays. Quand un certain niveau est atteint, il faut évoluer pour continuer à avancer. Sinon, on risque de stagner, voire de reculer, comme l’a souvent rappelé le secrétaire général Tô Lâm. Ce changement répond aussi aux évolutions rapides du monde et de la région, tant sur le plan politique, diplomatique que scientifique et technologique", a souligné Nguyên Hông Hai, Professeur à l’Université Vin.

Dans le but de propulser le pays vers un développement rapide et puissant, sur la voie de la modernisation et de l’intégration, ces grandes résolutions tracent des orientations audacieuses, portées par une vision stratégique globale. Dès la promulgation de la Résolution 68, de nombreux experts l’ont qualifiée de manifeste de réforme le plus fort jamais consacré au secteur privé depuis le Renouveau.

Pour la première fois, le Comité central du Parti a clairement appelé à "lever les préjugés", à "considérer les entrepreneurs comme des combattants sur le front économique" ainsi qu’à "garantir concrètement les droits de propriété et la concurrence", pour permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle moteur.

La Résolution 68 vise à lever les barrières institutionnelles afin d’offrir à tous - des petites entreprises aux grands groupes - les mêmes conditions de concurrence.

Autre avancée majeure : l’engagement à ne pas criminaliser les relations économiques.

Pour le secteur privé, c’est un signal fort, une promesse claire de lever les freins qui l’entravent depuis trop longtemps.

"La Résolution 68 a insufflé un nouvel élan et suscité de fortes attentes chez les entreprises, en ouvrant la voie à la levée des principaux obstacles freinant leur croissance", déclare un entrepreneur.

"Cette résolution rassure la communauté d’entreprises, l’encourageant à élargir ses investissements, à proposer de nouvelles idées ou à lancer de nouveaux projets", ajoute un autre.

"La Résolution 68 a réglé de manière décisive les problèmes existants, en renouvelant profondément les mentalités et les approches. Adoptée au bon moment, elle marque un véritable tournant dans le développement du pays", affirme un autre représentant du secteur privé.

Consciente qu’une mentalité dépassée ne doit pas freiner le développement, la Résolution 57 encourage également les intellectuels et experts vietnamiens d’outre-mer à contribuer au pays, grâce à des mécanismes et politiques innovants sans précédent.

"Si l’intelligence et les ressources économiques des Vietnamiens de l’étranger se conjuguent avec celles du pays, cela créera une force puissante pour le développement de la nation. Le chemin vers la prospérité et la puissance du Vietnam sera alors beaucoup plus court et durable", précise le Professeur Nguyên Hông Hai.

Transformer l’aspiration en actions concrètes

Lors de la conférence nationale consacrée à la mise en œuvre des Résolutions 66 et 68, tenue le 18 mai, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que 2025 marquera une année charnière, ouvrant une nouvelle ère, alors que l’objectif de faire du Vietnam un pays développé se rapproche, à seulement 20 ans.

Sans une accélération des réformes et des percées immédiates, le Vietnam risquerait de manquer une occasion en or et de se faire distancer dans la compétition mondiale, a-t-il averti.

Selon le secrétaire général, le Vietnam doit agir avec détermination pour concrétiser les quatre résolutions adoptées.

Celles-ci sont étroitement liées et interdépendantes: Sans un cadre institutionnel transparent (Résolution 66), le développement de l’économie privée restera difficile; la science et la technologie manqueront d’un environnement créatif (Résolution 57) ; et l’intégration internationale en sera également affectée (Résolution 59).

Ainsi, ces quatre résolutions constituent de véritables piliers politiques pour réaliser l’aspiration d’un Vietnam prospère et puissant dans cette nouvelle ère.

