Hô Chi Minh chéri par tous les communistes, dit le chef du Parti communiste italien

Hô Chi Minh est une figure emblématique chérie par tous les communistes et par ceux qui luttent pour la liberté et l’indépendance, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste italien (PCI), Mauro Alboresi, lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Italie à l’occasion du 135 e anniversaire de naissance du dirigeant vietnamien (19 mai 1890 - 2025).

L’influence du Président Hô Chi Minh se fait sentir non seulement au Vietnam, mais tout au long de l’histoire de l’humanité, a-t-il déclaré, ajoutant que les communistes italiens lui ont toujours témoigné un profond respect et une profonde affection.

Mauro Alboresi a souligné que l’amour du peuple vietnamien pour le dirigeant était manifeste, un amour que partagent également les Italiens, notamment communistes. C’est une figure qui transcende les frontières nationales et le temps, représentant une référence pour l’humanité tout entière.

Il a déclaré être profondément convaincu que le Président Hô Chi Minh est l’une des plus grandes personnalités de l’histoire et que, pour cette raison, son héritage perdurera à jamais.

Le secrétaire général du PCI a également souligné le lien historique étroit entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le leadership remarquable du Président Hô Chi Minh. Il y a plusieurs décennies, le dirigeant vietnamien s’est rendu en Italie pour parler de la nécessité de l’indépendance et de la lutte contre le colonialisme et l’impérialisme. À Milan, il a vécu et travaillé à l’Antica Trattoria della Pesa, un moment marqué par une plaque commémorative actuellement installée devant le bâtiment.

Ce fut une étape importante dans la vie de Hô Chi Minh, qui quitta son pays natal en quête d’une voie pour le salut national. Il parcourut le monde avant de retourner au Vietnam au début des années 1940 pour mener la révolution, conquérir l’indépendance, vaincre les colonialistes français et triompher dans la lutte contre l’impérialisme américain, construisant ainsi un Vietnam prospère et moderne, apportant paix et bonheur à son peuple.

La lutte victorieuse du peuple vietnamien a hissé le "drapeau" de la liberté et démontré que Hô Chi Minh était un grand dirigeant politique. Son idéologie, aux côtés du marxisme-léninisme, est devenue un phare pour l’ensemble du mouvement communiste international et continue de guider l’action des communistes vietnamiens.

Mauro Alboresi a déclaré que les communistes italiens continuaient d’étudier le Président Hô Chi Minh et l’histoire du PCV avec beaucoup d’intérêt et d’attention. Il a réaffirmé le soutien des communistes italiens au PCV, en particulier dans le contexte actuel de turbulences mondiales.

L’histoire du PCI, qui existe depuis plus de 100 ans, fait fréquemment référence à l’idéologie et à la grandeur de la pensée de Hô Chi Minh, ainsi qu’à l’expérience du Vietnam. Les communistes italiens ont toujours soutenu et hautement valorisé les réalisations du Vietnam, et ils continuent de le faire aujourd’hui, alors que le pays entre dans une nouvelle ère de développement. Pour les communistes italiens, le Président Hô Chi Minh et le Vietnam restent un exemple à suivre, a-t-il encore indiqué.

