Hô Chi Minh et les 50 ans de relations Vietnam - Mexique mis à l’honneur au Mexique

Le 18 mai (heure locale), plusieurs grands journaux mexicains ont publié des articles célébrant le 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Mexique (19 mai 1975) et le 135 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890).

>> 50 ans de relations Vietnam - Mexique : une vision commune pour une coopération durable

Le journal Regeneración, organe du parti au pouvoir "Mouvement régénération nationale" (Morena), a publié un article intitulé : "Le Mexique et le Vietnam célèbrent les 50 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques, coïncidant avec le 135e anniversaire du héros national Hô Chi Minh". Cet article rappelle que les relations entre les deux pays ont été établies à peine trois semaines après la victoire du 30 avril 1975, et se sont renforcées au fil du temps, devenant aujourd’hui des partenaires majeurs l’un pour l’autre dans leurs régions respectives - Asie du Sud-Est et Amérique Latine.

Photo : VNA/CVN

L’auteur de l’article, Pedro Gellert, souligne que le 19 mai est à la fois date d’établissement officiel des relations bilatérales et anniversaire du Président Hô Chi Minh, figure ayant conduit le peuple vietnamien de victoire en victoire. Son idéologie ne se limite pas à l’indépendance nationale et à l’intégrité territoriale, elle conserve une grande pertinence dans l’œuvre de construction et de développement du Vietnam contemporain..

Au Mexique et en Amérique latine, Hô Chi Minh est respecté et admiré. L’article cite des propos de l’ancien président mexicain Lázaro Cárdenas en 1969 : "Hô Chi Minh et Mahatma Gandhi ne sont pas seulement deux révolutionnaires exceptionnels de l’histoire de l’humanité, mais aussi des exemples éclatants d’intégrité, de modestie et de dévouement à la cause de la libération nationale".

Le Mexique est d’ailleurs l’un des rares pays à compter trois statues de Hô Chi Minh : à Mexico, Acapulco et Guadalajara.

Sur le plan bilatéral, Pedro Gellert - conseiller en communication de Morena - affirme que les relations reposent sur la confiance politique, l’amitié, une coopération multiforme et un respect mutuel. Ces dernières années, les échanges se sont intensifiés dans des domaines variés : diplomatie, commerce, culture, éducation, défense, tourisme. L’appartenance commune à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) a fortement stimulé la coopération économique, avec un commerce bilatéral atteignant 15 milliards de dollars en 2024, soit une hausse annuelle de 27,5%.

De son côté, Voces Del Periodista, un forum de journalistes, a publié une interview de l’ambassadeur vietnamien au Mexique, Nguyên Van Hai. Celui-ci y retrace l’évolution des relations Vietnam - Mexique et souligne leur potentiel futur.

L’ambassadeur vietnamien affirme qu’en 50 ans, les relations entre les deux nations se sont développées de manière globale, touchant à de nombreux domaines, ajoutant que pour continuer sur cette lancée, les deux pays doivent renforcer leur coordination, mettre en valeur leurs atouts respectifs et exploiter pleinement leur potentiel mutuel.

Le diplomate encourage notamment l’optimisation des opportunités offertes par le CPTPP, la promotion du commerce et le soutien aux entreprises. Il suggère aussi d’élargir la coopération à l’innovation, la transformation numérique, la transition verte, la lutte contre le changement climatique, et la formation de ressources humaines de qualité.

VNA/CVN