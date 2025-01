Le PM Pham Minh Chinh rend hommage à l'ancien secrétaire génégal Nguyên Phu Trong

À l'occasion du Nouvel An lunaire du Serpent 2025 et à l'approche de l'anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2025), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rend hommage le 27 janvier à l’ancien secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong à son résidence privée.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a exprimé son respect, son honneur et sa profonde gratitude pour les grandes contributions et les apports de l’ancien secrétaire général Nguyên Phu Trong, un dirigeant exceptionnellement excellent, un brillant exemple d'apprentissage et de travail, une personne suivant toute sa l'idéologie, la moralité et le style de Hô Chi Minh, un membre fidèle du Parti, une personne prestigieuse auprès du Parti, de l'État et du peuple, une personne pleine de qualité, de talent, de courage et d'intelligence de la génération des dirigeants du Vietnam dans la période de Renouveau.

Avec près de 60 ans d'activités révolutionnaires persistantes, le professeur, docteur, secrétaire général Nguyên Phu Trong a laissé à tout notre Parti, à notre peuple et à notre armée un précieux système idéologique et théorique sur la voie de la révolution vietnamienne dans la nouvelle ère.

Le Premier ministre s'est engagé à continuer à œuvrer avec l'ensemble du Parti et du peuple, à promouvoir la force de la grande union nationale et à faire entrer le pays dans une nouvelle ère, l’ère de développement fort, de civilisation et de prospérité où les habitants ont une vie de plus en plus heureux.

Le chef du gouvernement s'est enquis de l'état de santé de Ngô Thi Mân, épouse de l’ancien secrétaire général Nguyên Phu Trong. Il a souhaité à Mme Mân et à sa famille une nouvelle année de bonne santé, de paix et de prospérité.

VNA/CVN