Le SG Tô Lâm rend hommage à son feu prédécesseur Nguyên Phu Trong

Le secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, est allé mercredi 22 janvier offrir de l’encens en hommage de son feu prédécesseur Nguyên Phu Trong à son domicile à Hanoï, à l’approche du Nouvel An lunaire 2025 et du 95 e anniversaire de la fondation du Parti (3 février 1930-2025).

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rappelé les grandes contributions de Nguyên Phu Trong en tant que dirigeant exceptionnel, figure exemplaire en termes d’étude et du respect de la pensée, de l'exemple moral et du style du Président Hô Chi Minh, et dirigeant prestigieux du Parti et de l'État.

Le leader Tô Lâm a affirmé sa volonté de poursuivre ses efforts et d’œuvrer avec l’ensemble du Parti et du peuple pour promouvoir la force du grand bloc d'union nationale et l’aspiration au développement national pour amener le pays dans une nouvelle ère, celle de développement et de prospérité.

Dans une ambiance chaleureuse à l’approche du Nouvel An lunaire, Tô Lâm a présenté ses vœux de bonne santé, de tranquillité et de prospérité à l’épouse du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong et à sa famille.

VNA/CVN