Les États-Unis étendent l'interdiction de visa aux détenteurs d'un passeport palestinien

L'élargissement de la suspension comprend les demandes pour des traitements médicaux, les études universitaires, les voyages d'affaires et les visites à des amis et à la famille, selon le reportage. Cette mesure, énoncée dans un télégramme du 18 août adressé par le département d'État aux ambassades et consulats américains, marque une extension radicale des mesures antérieures qui ne s'appliquaient qu'aux résidents de Gaza. La nouvelle politique vise désormais les Palestiniens de la Cisjordanie et de la diaspora. Plus tôt dans le mois, l'administration Trump a également révoqué les visas des membres de l'Organisation de libération de la Palestine et de l'Autorité palestinienne, les empêchant d'assister à la prochaine Assemblée générale des Nations unies à New York. Le département d'État américain a déclaré que cette décision était motivée par des raisons de sécurité nationale, accusant les dirigeants palestiniens d'avoir échoué à renoncer au terrorisme.

Xinhua/VNA/CVN