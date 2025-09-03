La Slovénie s'engage à verser 4 millions d'euros supplémentaires pour soutenir l'UNRWA

L'accord a été signé par la ministre slovène des Affaires étrangères Tanja Fajon et le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, en marge du Forum stratégique de Bled, la principale conférence d'économie et de politique étrangère de Slovénie. "L'UNRWA continue à jouer un rôle clé en matière de services essentiels aux réfugiés palestiniens. Ce partenariat confirme notre attachement aux principes humanitaires, à la stabilité régionale et à la protection des droits et de la dignité des réfugiés palestiniens", a indiqué Mme Fajon dans un communiqué. Depuis le début du conflit à Gaza en octobre 2023, la Slovénie a versé 2,55 millions d'euros à l'UNRWA. M. Lazzarini a salué le "puissant soutien politique et financier" de la Slovénie à l'agence, soulignant qu'il était crucial pour celle-ci de continuer à aider les réfugiés. La Slovénie, actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a reconnu l'État de Palestine en juin 2024, et ne cesse d'appeler à un cessez-le-feu et à la paix à Gaza.

Xinhua/VNA/CVN