Le Hamas confirme la mort de l'ancien chef militaire Mohammed Sinouar

Dans un communiqué de presse publié sur son site officiel, le groupe a publié des photos de M. Sinouar aux côtés d'autres anciens hauts dirigeants, les qualifiant collectivement de martyrs. Le Hamas n'a pas fourni de détails sur les circonstances de la mort de M. Sinouar. Israël a revendiqué la mort de M. Sinouar à la suite d'une attaque menée en mai contre l'hôpital européen de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, qui, selon les autorités sanitaires de Gaza, avait tué au moins 34 Palestiniens. M. Sinouar, 49 ans, était une figure politique et militaire de premier plan du Hamas qui avait pris la tête des opérations du groupe à Gaza et de sa branche armée en octobre 2024, après l'assassinat de son frère, le défunt dirigeant politique du Hamas à Gaza, Yahya Sinouar.

Xinhua/VNA/CVN