Scania supprime 750 emplois en Suède

"La société adapte son organisation pour répondre aux conditions actuelles et aux besoins futurs. Cela concerne 750 postes en Suède", a indiqué l'entreprise. Scania ne précise pas quelles sont ces "nouvelles conditions de marché" qui justifient cette décision. Mais Traton avait dit en juillet que le nombre de véhicules vendus avait baissé de 4% au premier semestre et qu'il devait faire face à l'attentisme de ses clients aux États-Unis en raison des droits de douane. Ses résultats avaient également souffert de l'appréciation de la couronne suédoise. Les suppressions d'emplois concernent 400 personnes du département ressources humaines et 300 dans des unités commerciales. Scania emploie 59.000 salariés dans le monde.

AFP/VNA/CVN