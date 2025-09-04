L'Australie va expulser des migrants vers Nauru pour 1,4 milliard d'euros

Les deux gouvernements se sont entendus la semaine dernière dans le cadre d'un accord annoncé la semaine dernière pour installer dans la nation aride et isolée jusqu'à 354 personnes séjournant dans l'illégalité en Australie. Le tout en échange d'un paiement initial de 408 millions de dollars australiens (229 millions d'euros) et du versement annuel de quelque 70 millions de dollars australiens (39 millions d'euros), sur 30 ans - soit un total de 1,4 milliard d'euros. Ces sommes, jusqu'ici non rendues publiques, ont été confirmées mercredi soir 3 septembre lors d'une séance au Parlement par des responsables du ministère australien de l'Intérieur.

AFP/VNA/CVN