Iran : la voie des pourparlers avec les États-Unis n'est pas fermée

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, Ali Larijani, a tenu ces propos dans une publication sur le réseau social X alors qu'il abordait les conditions de Téhéran pour des discussions avec Washington. M. Larijani a ajouté que l'Iran souhaitait des négociations "rationnelles", soulignant le fait qu'en "soulevant des points irréalistes, tels que des restrictions sur les missiles, ils (les États-Unis) ouvrent une voie qui neutralise toute forme de discussion". L'Iran et les États-Unis devaient tenir leur sixième session de négociations nucléaires indirectes le 15 juin dernier en Oman. Les pourparlers ont été suspendus après qu'Israël a lancé des frappes aériennes majeures le 13 juin en ciblant plusieurs sites iraniens, dont des installations nucléaires et militaires. Les États-Unis ont à leur tour effectué des frappes aériennes sur trois sites nucléaires iraniens le 22 juin. Le 28 août, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait savoir que Washington cherchait toujours à mener des négociations directes avec l'Iran sur la fin de son programme nucléaire, après que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, collectivement réunis sous l'appellation E3, ont décidé d'enclencher le mécanisme de "réactivation" des sanctions onusiennes contre Téhéran.

Xinhua/VNA/CVN