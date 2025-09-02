Indonésie : un hélicoptère porté disparu avec huit personnes à son bord

>> Un avion transportant 20 personnes s'écrase aux États-Unis sans faire de mort
La communication a été coupée à 08h54 heure locale, peu après le décollage de l'hélicoptère. L'appareil avait décollé d'un aéroport de la régence de Kotabaru et se dirigeait vers Palangkaraya, chef-lieu de la province voisine du Kalimantan central. Une opération de recherche et de secours, impliquant le personnel local de recherche et de secours ainsi que la police, a été lancée immédiatement après la perte de contact.
Xinhua/VNA/CVN