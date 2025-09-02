Indonésie : un hélicoptère porté disparu avec huit personnes à son bord

Un hélicoptère transportant huit personnes a disparu lundi 1 er septembre après avoir perdu le contact avec le contrôle aérien dans la province indonésienne du Kalimantan du Sud, selon Dendy Prasetyo, attaché de presse du bureau provincial de recherche et de secours.

>> Un avion transportant 20 personnes s'écrase aux États-Unis sans faire de mort

>> Inde : sept morts dans le crash d'un hélicoptère dans l'Himalaya

La communication a été coupée à 08h54 heure locale, peu après le décollage de l'hélicoptère. L'appareil avait décollé d'un aéroport de la régence de Kotabaru et se dirigeait vers Palangkaraya, chef-lieu de la province voisine du Kalimantan central. Une opération de recherche et de secours, impliquant le personnel local de recherche et de secours ainsi que la police, a été lancée immédiatement après la perte de contact.

Xinhua/VNA/CVN