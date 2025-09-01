Yémen

Condamner la détention supplémentaire de membres du personnel de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré dimanche 31 août qu'il condamnait fermement les détentions arbitraires d'au moins 11 membres du personnel de l'ONU par les autorités houthistes de facto au Yémen dans les zones sous leur contrôle plus tôt dans la journée.

Dans une déclaration, le chef de l'ONU a ajouté qu'il condamnait également l'entrée par effraction dans les locaux du Programme alimentaire mondial, la saisie de biens appartenant à l'ONU et les tentatives d'entrée dans d'autres locaux de l'ONU à Sanaa.

M. Guterres a réitéré avec force sa demande de libération immédiate et inconditionnelle des personnes détenues dimanche, ainsi que de tous les autres membres du personnel des Nations unies, des organisations non gouvernementales internationales et nationales, de la société civile et des missions diplomatiques qui ont été arbitrairement détenus depuis juin 2024 et ceux qui sont détenus depuis 2021 et 2023.

"La détention arbitraire continue de toutes ces personnes est intolérable", a-t-il déclaré.

Il a souligné que le personnel des Nations unies et de ses partenaires ne devait jamais être pris pour cible, arrêté ou détenu dans l'exercice de ses fonctions pour le compte de l'organisation mondiale, ajoutant que la sécurité et la sûreté du personnel et des biens des Nations Unies, ainsi que l'inviolabilité des locaux de l'ONU, devaient être garanties à tout moment.

"Les Nations unies continueront à œuvrer sans relâche pour obtenir la libération immédiate et en toute sécurité de toutes les personnes détenues arbitrairement. Les Nations unies et leurs partenaires continueront à soutenir le peuple yéménite et ses aspirations à une paix juste et durable", a déclaré le chef de l'ONU.

Au moins 11 membres du personnel des Nations unies ont été détenus dimanche 31 août à Sanaa et à Hodeidah, portant à 34 le nombre total de membres du personnel des Nations unies détenus dans le nord du Yémen, selon l'envoyé spécial des Nations unies au Yémen, Hans Grundberg.

Les Houthis ont déclaré samedi 30 août qu'Ahmed al-Rahawi, Premier ministre du gouvernement soutenu par les Houthis, et plusieurs autres ministres avaient été tués jeudi 28 août lors de frappes aériennes israéliennes sur Sanaa alors qu'ils participaient à un atelier de travail gouvernemental. Le groupe a promis de riposter, Mahdi al-Mashat, chef du Conseil politique suprême - l'organe de direction suprême des Houthis - avertissant dans un discours diffusé par la chaîne de télévision al-Massirah, contrôlée par les Houthis, qu'"Israël devait s'attendre à des jours sombres".

