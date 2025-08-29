Japon : éruption volcanique dans le Sud-Ouest du pays

>> Guatemala : près d'un millier d'évacuations après l'éruption d'un volcan
Le volcan de 1.421 m, situé à cheval sur les préfectures de Kagoshima et Miyazaki, est entré en éruption à 04h53 heure locale, projetant des matériaux volcaniques à 5.000 m au-dessus du cratère pour la première fois depuis le 3 juillet, a rapporté Kyodo News, citant un bureau local de l'Agence météorologique japonaise (JMA). La JMA a maintenu le niveau d'alerte trois sur une échelle de cinq, appelant la population à ne pas s'approcher du cratère dans les préfectures de Miyazaki et Kagoshima, selon Kyodo News.
Xinhua/VNA/CVN