Tunisie : importante quantité de drogue et stupéfiants saisie dans un port

Les autorités tunisiennes ont déjoué une vaste tentative de trafic de drogue au port de La Goulette, près de Tunis, saisissant une quantité record d’ecstasy et de cocaïne, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Au port de La Goulette, principal port du pays, situé au nord de la capitale, Tunis, les autorités tunisiennes ont réussi à déjouer une tentative de trafic de drogue de grande envergure avec la saisie d'une quantité qualifiée de record d'ecstasy et de cocaïne, d'après un communiqué du ministère de l'Intérieur. Il s'agit de 370.000 comprimés d'ecstasy et de 12 kilogrammes de cocaïne. D'après le ministère, cette quantité de drogue se trouvait à bord d'un ferry de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN). De plus, environ 550.000 dinars (183.000 dollars), 13 voitures et une moto ont également été saisis, en plus de la mise en garde à vue de 14 suspects alors que 15 autres sont recherchés.

Xinhua/VNA/CVN