Un général indien apprécie hautement le rôle de l'Armée populaire du Vietnam

L'Armée populaire du Vietnam (APV) est l'une des armées les plus professionnelles, ayant remporté d'importantes victoires contre les colonialistes français et les impérialistes américains, aidant ainsi le peuple cambodgien à renverser le régime génocidaire de Pol Pot.

Selon le général P.K. Chakravorty, ancien attaché indien au Vietam, qui a travaillé au Vietnam entre 1996 et 1999, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), sous la direction du Parti communiste du Vietnam, l’APV n'a cessé de se développer et de réaliser de grandes réalisations.

Photo : VNA/CVN

L’APV n’est pas seulement la fierté de la tradition héroïque de chaque Vietnamien, un noble symbole des amis internationaux, mais aussi la peur des forces d’invasion.

Le Vietnam a contribué très activement à la mission de maintien de la paix des Nations unies et l'APV a très bien performé dans ces opérations. La présence d'officiers militaires vietnamiens dans les missions internationales de maintien de la paix a affirmé le rôle responsable du Vietnam dans la paix mondiale, tout en renforçant la position du pays sur la scène internationale.

Le général Chakravorty a déclaré qu'après 80 ans de construction et de développement, l’APV avait remporté des victoires éclatantes, accomplissant avec succès les tâches de combat, de protection et de construction de la Patrie. L’APV a été, est et sera toujours la fierté du peuple vietnamien.

VNA/CVN