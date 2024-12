Approfondir les relations parlementaires entre le Vietnam et la Belgique

Une délégation du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, dirigée par Nguyên Dac Vinh, président de la Commission de la culture et de l'éducation de l'AN et du Groupe des parlementaires d'amitié entre le Vietnam et le Parlement européen (PE), a effectué du 4 au 7 décembre une visite de travail en Belgique pour consolider et approfondir les relations d'amitié entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Lors de ses rencontres avec le président de la Chambre des représentants Peter De Roover et le premier vice-président du Sénat, Andries Gryffroy, Nguyên Dac Vinh a salué le rôle du Parlement belge dans la promotion de l'accord de coopération entre l'AN du Vietnam et le Parlement fédéral belge.

Il a également exprimé sa gratitude pour l'adoption par le Parlement belge d'une résolution soutenant les victimes de l'agent orange au Vietnam. Il a par ailleurs proposé à la Belgique de créer des conditions favorables pour les produits d'exportation vietnamiens, en particulier les produits agricoles et aquatiques, et d'encourager la Commission européenne à lever prochainement le "carton jaune" sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé sur les produits aquatiques vietnamiens.

En matière d'éducation, Nguyên Dac Vinh a proposé que la Belgique augmente le nombre de bourses pour les étudiants vietnamiens et favorise la coopération dans les domaines de l'intelligence artificielle, des technologies vertes et de l'agriculture.

Cinquante ans de relations diplomatiques

Le président de la Chambre des représentants belge, Peter De Roover, a souligné l'importance de la célébration du 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Belgique, ainsi que le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la compréhension mutuelle. Il a affirmé son engagement à accélérer la ratification de l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA) afin de renforcer la coopération économique.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le premier vice-président du Sénat belge Andries Gryffroy a souligné les domaines prioritaires de coopération entre la Belgique et le Vietnam que sont l'économie, le commerce, l'éducation et la culture. Il a réitéré l'importance de l'éducation comme clé du développement durable, affirmant que la culture est une identité nationale et un pont pour renforcer la compréhension entre les deux pays. Andries Gryffroy a hautement apprécié le rôle du Vietnam au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Selon lui, la prochaine visite du roi de Belgique au Vietnam créerait une marque importante et favoriserait des relations de coopération globales entre les deux pays.

À cette occasion, Nguyên Dac Vinh a informé les dirigeants du Parlement belge de la tenue de la Conférence du Comité exécutif de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) à Cân Tho (Sud) en janvier 2025 et a invité la Belgique à y envoyer des représentants de haut niveau.

