Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam termine sa visite officielle au Japon

Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, son épouse Nguyên Thi Thanh Nga et une haute délégation vietnamienne les accompagnant ont regagné samedi soir 7 décembre à Hanoï, terminant avec succès leur visite officielle au Japon à l'invitation du président du Sénat japonais Sekiguchi Masakazu et de son épouse.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du voyage, il a eu une entrevue avec l’empereur Naruhito et son impératrice, une entrevue avec le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru, un entretien avec le président de la Chambre des représentants Nukaga Fukushiro, et un entretien le président de la Chambre des conseillers Sekiguchi Masakazu au cours duquel les deux parties ont signé un accord de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des conseillers du Japon.

Les dirigeants des deux pays ont convenu d’accroître les échanges et les contacts entre les députés, de promouvoir davantage le rôle de pont important de l’Alliance parlementaire d’amitié dans la promotion des échanges entre les peuples, de la coopération d’affaires et de la coopération entre les localités ; de continuer à promouvoir l’échange et le partage d’expériences entre commissions spécialisées ; de se coordonner pour améliorer les institutions et les politiques et construire un couloir juridique pour aider les entreprises des deux pays à élargir la coopération et les investissements dans chaque pays.

Dans la capitale Tokyo et la préfecture de Nagasaki, Trân Thanh Mân, a reçu le président de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam, Nikai Toshihiro, les dirigeants des grands partis politiques du Japon, le président exécutif du Conseil international des échanges d’amitié du Japon Ken Matsuzawa, les dirigeants de certaines grandes entreprises japonaises et les gouverneur de certaines préfectures

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, le président de l’Assemblée nationale a décerné l’Ordre du travail de troisième classe du président de la République socialiste du Vietnam au président de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam, Nikai Toshihiro, et l’Ordre de l’amitié au gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Kuroiwa Yuji.

Le président de l’Assemblée nationale a également rencontré le personnel du consulat général du Vietnam à Fukuoka et des représentants de la communauté vietnamienne au Japon, a assisté à la cérémonie de signature des documents de coopération entre des localités et entreprises des deux pays et à la célébration du 30e anniversaire de l’ouverture du premier vol direct de Vietnam Airlines entre le Vietnam et le Japon.

Un nouvel élan pour les relations bilatérales

Photo : VNA/CVN

Avec des activités riches et substantielles, la visite officielle du 3 au 7 décembre au Japon du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et de son épouse a été un grand succès, créant un nouvel élan pour le développement vigoureux des relations entre les deux pays.

Les résultats de la visite contribuent non seulement à promouvoir les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, mais aussi à renforcer les liens et à promouvoir la coopération pragmatique entre les localités vietnamiennes et japonaises, apportant des avantages concrets aux populations et aux communautés d’affaires des deux pays.

La visite a réaffirmé une fois de plus l’importante que le Vietnam attache à son partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde avec le Japon.

VNA/CVN